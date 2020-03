A Follonica arriva “Caterina”, il documentario sulla celebre cantante folk

FOLLONICA – Il regista toscano Francesco Corsi , per ricordare Caterina Bueno, una delle più grandi figure del folk italiano, e per raccontarci un piccolo grande pezzo d’Italia, ha realizzato un bellissimo film dal titolo “Caterina”, che presenterà in anteprima a Follonica il prossimo sabato 7 marzo alle 21.30 alla Sala Tirreno in via Bicocchi 53 (GR).

Il film ha ricevuto due premi importanti ( Premio del pubblico Mymovies e Premio Imperdibili al Festival dei Popoli).

Restano ancora 70 posti disponibili ed è raccomandata la prenotazione. L’ingresso è riservato ai soci dell’associazione Piccolo Cineclub Tirreno. Per prenotazioni e informazioni chiamare direttamente il 339/3880312.