FOLLONICA – Il Centro Commerciale Naturale “La Dolce Vita”, presieduto da Graziella Ariganello, in collaborazione con il Comune di Follonica promuove una giornata dedicata a bambini, famiglie e cittadini, con attività di animazione, intrattenimento e momenti di divulgazione e promozione sociale.

Domenica 15 novembre dalle ore 15.00 arriva a Follonica “Casello in Festa”, l’iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale “La Dolce Vita”, presieduto da Graziella Ariganello e la collaborazione del Comune di Follonica, animerà gli spazi dell’ex Casello Idraulico di via Roma: una giornata per stare insieme, divertirsi, riscoprire gli spazi della città e promuovere, attraverso momenti di partecipazione e condivisione, importanti messaggi di consapevolezza sociale.

La manifestazione nasce con l’intento di offrire alla città un’occasione di aggregazione e socialità, dedicando particolare attenzione ai bambini e alle famiglie, ma anche alla divulgazione e alla sensibilizzazione su temi di interesse collettivo.

Fondamentale sarà la partecipazione e la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica, della Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Follonica, del GEF – Gruppo Eventi Follonica e dell’Associazione Culturale Progetto Incantato, realtà del territorio che contribuiranno alla realizzazione della giornata con il proprio impegno e la propria presenza.

Accanto alle attività ludiche e di intrattenimento, l’evento offrirà infatti momenti di sensibilizzazione, valorizzando il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni che operano quotidianamente a servizio della comunità. Un modo per avvicinare cittadini, famiglie e soprattutto i più piccoli a realtà importanti per la vita sociale del territorio, attraverso occasioni di incontro e partecipazione.

Il programma sarà ricco di proposte dedicate a bambini e ragazzi: truccabimbi, baby dance, animazione, maghetto comico, balloon twister, mascotte gigante, gadget e fotografie ricordo. Non mancheranno momenti di gioco e divertimento pensati per coinvolgere i più piccoli e rendere protagonisti gli spazi dell’ex Casello Idraulico, in una giornata che intende anche valorizzare i luoghi e l’identità della città.

Nel corso della giornata l’iniziativa coinvolgerà anche adulti e famiglie, con un momento di intrattenimento musicale accompagnato da DJ, per proseguire la festa in un clima di convivialità e partecipazione.

“Manifestazioni come “Casello in Festa” – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani – rappresentano un’importante occasione per vivere la città, valorizzarne gli spazi e rafforzare il senso di comunità. È particolarmente significativo vedere associazioni, realtà del territorio e cittadini collaborare per realizzare una giornata aperta a tutti, nella quale il divertimento diventa anche occasione di incontro e partecipazione. La collaborazione tra amministrazione, associazionismo e attività locali è un elemento fondamentale per rendere Follonica una città sempre più viva e attenta ai bisogni delle famiglie”.

“Abbiamo voluto valorizzare una giornata che unisce il divertimento a un’importante componente di sensibilizzazione e promozione sociale – aggiunge l’assessore al sociale Sandro Marrini – Il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, della Società Nazionale di Salvamento e delle altre realtà associative permette di avvicinare anche i più piccoli a esperienze e messaggi importanti, attraverso modalità semplici e coinvolgenti. Crediamo che creare occasioni di aggregazione, soprattutto per bambini e famiglie, significhi anche promuovere valori come la solidarietà, la sicurezza, la collaborazione e l’attenzione verso gli altri. Ringraziamo il CCN “Dolce Vita” e tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.

“Casello in Festa” è un appuntamento aperto a tutti, capace di unire divertimento e promozione sociale, valorizzando il contributo delle associazioni locali e l’importanza di fare rete. Una giornata nella quale il piacere di stare insieme diventa anche un’opportunità per conoscere, condividere e rafforzare il senso di comunità.