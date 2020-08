A Ferragosto omaggio ad Ennio Morricone con la Filarmonica Gioberto Pozzi

SANTA FIORA – Ha reso grande l’italia agli occhi del mondo. Considerato uno dei migliori compositori di tutti i tempi, il maestro Ennio Morricone, ci ha lasciato, quest’anno, all’età di 91 anni. E’ stato direttore d’orchestra e musicista leggendario, ha scritto opere di musica contemporanea, brani classici e più di 500 musiche per film e serie tv, diventando famoso soprattutto con le sue indimenticabili colonne sonore, prodotte per il genere western Italia. Nel 2007 riceve il premio Oscar onorario alla carriera. Nel 2016 il secondo Oscar per le partiture dei film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight”, per le quali si aggiudica anche il Golden Globe.

Il Festival Santa Fiora in Musica rende omaggio a questo straordinario musicista sabato 15 agosto, alle ore 21.30, All’Auditorium della Peschiera con a Moment for Morricone: la filarmonica Gioberto Pozzi, storica banda del paese formata da circa 40 elementi e diretta dal maestro Daniele Fabbrini, aprirà il concerto con un pezzo unico, composto da un mix di brani celebri dedicati a Ennio Morricone.

Dopo “Moment for Morricone”, il concerto della Filarmonica Gioberto Pozzi proseguirà con altri brani originali per banda, di autori vari, passando dal genere classico al genere moderno.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria info@santafiorainmusica.com – 335 8401202