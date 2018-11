Grande guerra: nella mostra anche la foto del soldato trovata murata in una nicchia

CIVITELLA MARITTIMA – In occasione del centenario della prima Guerra Mondiale 1918-2018, si terrà una manifestazione in “Ricordo dei caduti e reduci di Civitella Marittima della Grande Guerra”. L’evento avrà luogo venerdì 9 novembre con inizio alle ore 17, presso la sede dell’ASBUC (Usi Civici) in via Roma 5 a Civitella Marittima, a cura della redazione de “Il Civitellino”.

Il programma prevede: foto e informazioni sui caduti e reduci della grande guerra. I parenti raccontano, testimonianze e ricordi.

“Nell’evento – ha detto Gianfranco Franceschini coordinatore dell’iniziativa – abbiamo coinvolto molti parenti dei caduti e dei reduci non solo di Civitella, ma anche di Paganico, Casale, Pari e Monte Antico. Una adesione convinta nel ricordare sia chi ha dato la vita per la patria, e sia chi ha combattuto con sacrificio per il bene dell’Italia”.

“Siamo riusciti a trovare – ha continuato – molte foto e riconoscimenti vari che i familiari hanno gelosamente conservato per cento anni e messo volentieri a disposizione per il ricordo, nonché diversi interessanti documenti dell’epoca che verranno visionati per l’occasione”.

“Le testimonianze dei parenti dei Caduti e dei Reduci della Grande Guerra, nonché gli esiti delle ricerche fatte sull’argomento – ha concluso il coordinatore dell’iniziativa – saranno particolarmente significative ed importanti, non solo per il valore delle informazioni stesse, ma anche per il messaggio che potranno dare alle generazioni future”.

L’evento apre di fatto la festa del Buco Unto organizzata dalla Pro Loco di Civitella Marittima nei giorni di venerdì 9 sabato 10 e domenica 11 novembre che prevede, oltre a momenti culturali, musica e piatti della tradizione paesana, assicurando svago e sano divertimento per tutti.

Eventuali chiarimenti o maggiori informazioni al riguardo possono essere richieste al tel 348.5112589 (nell’immagine la foto rinvenuta insieme ad un pugnale in una nicchia murata in una cantina in piazza Porta Conti a Civitella).