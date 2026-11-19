CINIGIANO – L’impegno dell’amministrazione per la promozione della cultura nel territorio prosegue con due appuntamenti previsti per sabato 21 e lunedì 23 novembre.

Sabato 21 novembre alle ore 17.00 sarà la volta di Antonio Ceroni, cinigianese per scelta, che presenterà “Destini di vento” presso la biblioteca comunale. Al centro del libro le vicende di una famiglia del Nord, “trapiantata” nella campagna umbra. A fare da sfondo l’Italia dell’immediato dopoguerra, con le sue ferite, le sue lotte e le sue speranze.

Si tratta di uno dei tanti appuntamenti organizzati dalla Consulta cultura in collaborazione con la biblioteca comunale, che fa parte della Rete Grobac.

Il secondo appuntamento sarà lunedì 23 novembre alle ore 10.30, nella sala consiliare. In questa data l’Amministrazione comunale celebrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – che ricorre il 25 novembre – con una mattinata dedicata al dialogo e al confronto sulle conquiste femminili nel Novecento.

Ad aprire l’iniziativa, con i saluti istituzionali, saranno il sindaco Luciano Monaci e Sabrina Panfi, consigliera alle pari opportunità. Michela Galati, autrice del libro “Un voto per ognuna”, racconterà il lungo e accidentato percorso che agli inizi del secolo passato ha portato le donne al voto nel Regno Unito. La professoressa di storia e filosofia Luciana Rocchi ci accompagnerà in una riflessione importante sulla conquista dei diritti e sui valori costituzionali irrinunciabili che stanno alla base di una società giusta.

“Fornire occasioni di riflessione e sensibilizzazione come questa, soprattutto rivolte ai più giovani, è importante per promuovere la cultura del rispetto e la parità” – dichiara la consigliera Sabrina Panfi – “Conoscere il percorso dell’emancipazione femminile insegna che i diritti acquisiti, nati dal coraggio di abbattere gli stereotipi e rompere il silenzio, devono essere difesi ogni giorno. Sono fermamente convinta che la violenza si combatta prima di tutto costruendo cultura, memoria e consapevolezza.”

L’evento, destinato principalmente agli alunni della scuola secondaria di primo grado, è aperto a tutta la cittadinanza.