FOLLONICA – Nuovo appuntamento al Piccolo cineclub Tirreno: venerdì 24 aprile alle 21:30 la proiezione di “A cena con il dittatore”.

Si tratta di una “scatenata commedia spagnola – affermano gli organizzatori -. Una cena di lusso. Un dittatore. E una cucina piena di prigionieri con un piano. Candidato a otto premi Goya, il film ne ha vinti due per la miglior sceneggiatura non originale e per i migliori costumi. Spagna, 1939. Appena due settimane dopo la fine della Guerra Civile, il generale Franco ordina una cena celebrativa presso il lussuoso Hotel Palace di Madrid. Un giovane tenente, il maître dell’hotel e un gruppo di prigionieri repubblicani – oppositori del regime franchista ma dotati di grande talento in cucina – sono costretti a preparare il banchetto in tempi record. Tutto sembra procedere senza intoppi, ma i cuochi stanno pianificando non solo il banchetto…bensì anche la loro fuga”.

Un film di Manuel Gomez Pereira con Mario Casas e Alberto San Juan. Il trailer del film: https://youtu.be/KFDlMTziXsY?is=2VCVl7Z0hkLmRVi4

Per info e prenotazioni telefonare al 339/3880312.