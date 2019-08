A cena con Biglie Sciolte Onlus: serata solidale per aiutare i bambini autistici

FOLLONICA – L’associazione Biglie Sciolte Onlus, in collaborazione con la Pizzina e Amatori Nuoto Follonica, organizza una serata solidale con cena, musica dal vivo con Luca De Stasio e Luana Girgenti, intrattenimento per i più piccoli con il parco giochi de La Pizzina e il truccabimbi di Germana Curini.

L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione Biglie Sciolte Onlus per finanziare progetti inclusivi per bambini con autismo e disturbi dello sviluppo.

L’associazione è impegnata nel territorio con l’importante missione di sostenere i bambini con autismo realizzando progetti inclusivi educativi, ludici e sportivi.

L’appuntamento è per domenica 25 agosto alle 20 a La Pizzina, in via Raffaello Sanzio a Follonica.

Costi – Adulti 25 euro; bambini fino a 12 anni 13 euro

Info e prenotazioni: tel e whatsapp 339 701 5311, mail info@bigliesciolte.it