A Castioglione “Le soste del gusto invernali”: street food natalizio tra le vie del borgo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’associazione Ristoratori Castiglionesi, in collaborazione con il Centro commerciale naturale, organizza per il weekend del 3, 4 e 5 gennaio “Le soste del gusto invernali”, un’edizione alternativa alle “Soste del gusto”, evento che si svolge durante l’estate per le vie centrali di Castiglione della Pescaia.

Il tema di questa edizione è lo street food natalizio: i nove ristoranti aderenti diventeranno soste di un itinerario all’insegna del gusto dove turisti e residenti si potranno fermare per prendere il piatto proposto e mangiarlo per le vie illuminate di Castiglione.

Ogni piatto vale un gettone, acquistabile in anticipo al costo di 3 euro all’ufficio Iat in piazza Garibaldi durante l’orario di apertura o al ristorante da Antonietta in via Colombo.

Per le giornate di venerdì e sabato l’evento avrà luogo la sera per l’ora di cena, dalle 18 alle 22, mentre la domenica 5 gennaio dalle 11.30 alle 14.30.

L’evento è inserito all’interno del calendario dell’avvento, contenente tutti gli eventi organizzati dalle due associazioni per il periodo natalizio.

Per tutte le informazioni seguite le pagine Fb Le Soste del Gusto, Ristoratori Castiglionesi e CCNcastiglione