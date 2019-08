A Castiglione torna la notte delle candele: niente luce artificiale nel borgo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È tutto pronto: lunedì 19 agosto, a Castiglione della Pescaia si svolgerà la seconda edizione della “Notte delle Candele”, evento dove ad illuminare uno dei più suggestivi borghi di mare italiani saranno le candele e le stelle.

L’evento è ancora più romantico se si conoscono le sue origini: il 19 agosto del 2017 durante uno dei sabati più importanti della stagione estiva, venne a mancare la corrente in tutto il paese a causa di un guasto alla rete elettrica. Il danno economico, come si può immaginare, fu ingente per le attività commerciali. Chi poté continuò a lavorare in maniera difficoltosa munendosi di torce e candele, ma per molti fu motivo di chiusura anticipata, per tutti comunque una serata molto complicata.

Per i numerosi visitatori della località balneare, fu anche la possibilità di tornare a rivedere le stelle passeggiando per le vie del centro, dove solitamente l’illuminazione artificiale lo rende impossibile. Superato il disagio iniziale si cominciò ad apprezzare l’atmosfera surreale che si venne a creare: chi accese le candele, chi usò le torce del proprio smartphone, furono improvvisati concerti di chitarra per sopperire al silenzio che l’assenza della corrente aveva creato nei locali.

Quello che potrebbe sembrare un episodio da dimenticare è diventato lo spunto dal 2018 per la Notte delle Candele. Lo scorso anno infatti, il Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia e l’associazione dei Ristoratori castiglionesi hanno unito le forze per creare un evento speciale, che viene quest’anno ripetuto.

La prima edizione, patrocinata dal Comune di Castiglione, ha avuto un grande successo, tanto da essere stata ripresa persino dalla trasmissione RAI “Geo & Geo”, che ha invitato la vicesindaco Elena Nappi ad illustrare l’iniziativa. (video online)