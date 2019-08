A Castiglione “La Lettrice” nei racconti dello scrittore giapponese Murakami Haruki

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 12 agosto terzo appuntamento con La Lettrice a Castiglione della Pescaia. Alle ore 21.45 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista Sara Donzelli leggerà alcuni racconti di Murakami Haruki, tratti dalle raccolte L’elefante scomparso e altri racconti e Tutti i figli di dio danzano.

Murakami Haruki è lo scrittore giapponese contemporaneo più popolare al mondo; i suoi best seller hanno venduto milioni di copie, sono acclamati dalla critica e hanno vinto numerosi premi sia in Giappone che a livello internazionale. Da almeno dieci anni è nella rosa ristretta dei candidati al Nobel.

I suoi scenari metropolitani e i riferimenti alla cultura popolare occidentale hanno proiettato la letteratura giapponese in spazi nuovi e inattesi: nella Tokyo di Murakami si beve whisky e si ascolta sempre bella musica. Il jazz di Sonny Rollins o John Coltrane, il rock dei Radiohead o dei Beatles, l’opera di Mozart o Rossini, la musica classica di Bach, Liszt o Chopin. Spesso accade che dopo un suo romanzo di successo la musica che lo accompagna scali vertiginosamente le classifiche delle vendite.

Nella sua scrittura descrive una realtà quotidiana apparentemente piana e senza scosse, in cui cominciano ad apparire dettagli che non quadrano, piccole crepe da cui escono bagliori di qualcosa di inatteso che cova sotto la superficie, e si scivola impercettibilmente dentro mondi paralleli, immagini sorprendenti, dialoghi surreali. E allora non ti puoi più staccare, come in un giallo, e vieni anche tu trascinato in un vortice di rimandi simbolici, sogni, lezioni altissime di vita. La sua cifra ideale è il romanzo lungo, che spesso necessita di due libri, ma nei racconti brevi sa essere spiazzante, sorprendente, fulmineo.

Sara Donzelli vi accompagnerà in una serata di sicuro piacere, sia per chi già lo conosce che per chi lo ascolta per la prima volta. La Lettrice è un progetto della compagnia Accademia Mutamenti e del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: Accademia Mutamenti: 348 4036571, info@accademiamutamenti.it