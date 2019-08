A Castiglione il concerto tributo ai Negramaro con Bandagiuliano

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Conto alla rovescia per l’atteso tributo della Bandagiuliano ai Negramaro, venerdì 16 luglio in piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia. Il concerto è di quelli imperdibili! Musica, immagini ed effetti speciali, per cantare e ballare insieme tutti i grandi successi dei Negramaro.

“e… stiamo insieme“ edizione 2019, contiene i concerti gratuiti promossi dal Comune di Castiglione della Pescaia che si svolgono in Piazza Orto del Lilli, ad ingresso libero e gratuito, organizzati dalla società Bucaneve con la direzione artistica di Alessandro Mazza.

Concerti ed esibizioni di qualità, pensati per tutta la famiglia, con nuovi ed imperdibili artisti nei mesi di luglio ed agosto, per colorare di musica le meravigliose notti di Castiglione della Pescaia.

Venerdì 16 agosto: Bandagiuliano (tribute Negramaro)

Bandagiuliano è da moltissimi anni nel panorama musicale italiano, ma è solo con questa formazione che ha raggiunto un nuovo e altissimo livello artistico, tecnico e scenografico.

I musicisti vantano svariate collaborazioni con famosi gruppi italiani e sono: Agostino Donadio “Agos” (voce/chitarra elettrica, acustica/piano), Antonello “Anton” Saviozzi (chitarra elettrica solista e acustica), Alessandro Beghi (batteria/programmazione/produzione esecutiva) – guida della formazione – Rachele Rebuscini (basso) – motore della band – Donato Casiello (piano/tastiere) – diplomato presso il Conservatorio di Matera. Negli anni la formazione ha preso parte a moltissimi progetti musicali, sviluppando nuove tecniche e competenze.

Ingresso gratuito posti a sedere fino ad esaurimento ore 21:30