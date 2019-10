A Castell’Azzara torna la tradizione delle Morti secche con “Zucche in festa”

CASTELL’AZZARA – Una sera per riscoprire la trazione delle morti secche immersi nei sapori dell’autunno.A Castell’Azzara torna “Zucche in festa”. Con i suoi mille colori, dall’arancio al giallo fino al verde, le zucche ci ricordano, forse con un po’ di malinconia, l’estate appena trascorsa ed è forse per questo che da diversi anni sono tra i protagonisti principali dell’autunno amiatino, assieme a funghi e castagne.

Grazie alla sua versatilità in cucina la zucca è infatti divenuta la regina indiscussa della tavola autunnale amiatina, completando definitivamente la sua trasformazione da alimento buono solo per gli animali a ingrediente principe di elaborate pietanze.

Una trasformazione che sarà possibile toccare con mano sabato 2 novembre a Castell’Azzara, durante l’edizione 2019 di Zucche in festa, storico appuntamento amiatino, interamente dedicato a questa regina dell’autunno, organizzato dall’Associazione Pro Loco Castell’Azzara, che quest’anno sarà anche il primo banco di prova del neo-eletto consiglio dell’Associazione.

«L’edizione 2019 di Zucche in festa – racconta il neo-presidente Marco Testi – rappresenta solo il primo di numerosi appuntamenti e iniziative che partendo dalla tradizione e dalle bellezze che il nostro territorio ha da offrire, ci vedranno impegnati a valorizzare Castell’Azzara e la sua terra nei prossimi tre anni».

A partire dalle ore 17.00 le vie del borgo di Castell’Azzara si illumineranno così delle flebili e tremolanti luci delle morti secche, le tradizionali zucche intagliate dai bambini. Un’usanza che si perde nella notte dei tempi e che nulla a che vedere con la recente festa americana, il cui scopo era indicare ai defunti la strada delle case che avevano abitato in vita, dove avrebbero trovato cibo per sfamarsi.

Le stesse luci che ci guideranno, a partire dalle 19.30, attraverso prelibati piatti alla zucca e non solo, accompagnati dalla musica rock dei Lunarea. Per poi concludere la serata con un gran finale a sorpresa che, assicurano gli organizzatori, sarà con il botto.

Programma

Domenica 27 ottobre

15.30 – Faccia di zucca! Laboratorio animato per bambini di intaglio delle zucche.

Sabato 2 novembre

17.00 – Zucche illuminate. Accensione delle zucche intagliate dai bambini.

19.30 – La zucca nel piatto. Cena a base di piatti alla zucca e non solo…

21.00 – Lunarea rock band

– Gran finale con il botto!