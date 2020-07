Serata di gala con il Quartetto di Cremona in memoria di Filippo Nicosia

CAPALBIO – Serata di gala domani, sabato 25 luglio, alle 21.30, a Borgo Carige (Capalbio, Grosseto) con il concerto del Quartetto di Cremona, organizzato da Fondazione Capalbio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, per il cartellone estivo. Un’esibizione straordinaria, nel ventesimo anno dalla fondazione dell’ensemble, che si terrà sul sagrato della chiesa di Borgo Carige, e che è dedicata alla memoria del console Filippo Nicosia, capalbiese d’adozione prematuramente scomparso.

Il Quartetto di Cremona. Cristiano Glauco e Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola) e Giovanni Scaglione (violoncello), dal 2000, anno della fondazione del quartetto, diffondono la musica da camera in Italia e nel mondo, affermandosi come una tra le più interessanti formazioni del genere nel panorama internazionale. Si esibiscono nei principali festival e rassegne musicali in Europa, Stati Uniti, Sud America ed Estremo oriente, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica.

Dal 2011 l’ensemble, da sempre attento alla formazione dei giovani, è titolare della cattedra del corso di alto perfezionamento per quartetto d’archi presso l’Accademia “Walter Stauffler” di Cremona.

Il Quartetto di Cremona ha ricevuto lo scorso anno, il “Franco Buitoni Award 2019” il premio assegnato da Borletti Buitoni Trust, per il costante contributo alla promozione e alla diffusione della musica da camera nel mondo. Il Quartetto di Cremona arriva a Capalbio dopo un importante tour che lo ha visto esibirsi negli Stati Uniti, in Olanda, Germania, Spagna, Svizzera e Scandinavia. Nella prossima stagione sono in programma una serie di concerti, in Italia e all’estero, tra cui il debutto alla prestigiosa Carnegie Hall di New York.

Discografia. Nel 2018 il Quartetto di Cremona conclude, con l’ottavo volume, la pubblicazione integrale dei quartetti di Beethoven, concludendo una raccolta che gli ha valso numerosi riconoscimenti della critica e importanti premi come Echo Klassik 2017 e Icm 2018. Nel 2019, con la partecipazione del violoncellista Eckart Runge è uscito un doppio cd dedicato a Schubert.

I prossimi appuntamenti con “E-state a Capalbio 2020”. La musica tornerà protagonista del cartellone estivo di Capalbio domenica 26 agosto, alle 21.30 a Capalbio Scalo, con l’esibizione dei Cromatica Musica Duo (Stefano Zandomenighi e Chiara Vannini), mentre giovedì 30 luglio spazio al Premio cinematografico Lux del Parlamento Europeo con la proiezione del film-documentario “Se ti abbraccio non aver paura” di Niccolò Maria Pagani. Sabato 1 agosto ancora spazio al cinema con la proiezione de “Il regno”, mentre lunedì 2 agosto a Palazzo Collacchioni è in programma l’apertura della quarta edizione della mostra d’arte collettiva “Capalbio Contemporary Art”. Dal 5 al 9 agosto, invece, torna “Capalbio libri – il piacere di leggere”, la manifestazione a cura di Zigzag.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti e per partecipare è necessario rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina.

La stagione estiva “E-state a Capalbio” è resa possibile anche grazie al contributo di Banca Tema. La mostra “Augmented liberty” è realizzata anche grazie al contributo di IFund, LVenture Group, Gruppo Innova, Cooperativa Osa, Windenergy, Mar.Sid., Bmc Switzerland, Closca, Grandtour Cycling Events in Italy, Mag.

