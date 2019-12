A Caldana il teatro del Gogmagog: appuntamento con i Katzenmacher

CALDANA – Appuntamento a Caldana, al teatro del Mutio soccorso (via Solferino 2/4) questa sera alle 21 e domani, domenica 15 dicembre alle 16, con il teatro del Gogmagog e con la compagnia Katzenmacher che portano in scena “Scherzo ma non troppo”.

Testo di Virginio Liberti

Con Carlo Salvador

Regia Tommaso Taddei

Produzione: GOGMAGOG, con la collaborazione di FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO AZIONE (San Casciano), INEQUILIBRIO FESTIVAL (Castiglioncello) e con il sostegno di Regione Toscana-Sistema Regionale dello spettacolo.

Ingresso Euro 7,00

INFO E PRENOTAZIONI

Monica 3470840413