ROSELLE – Questo venerdì 16 ottobre l’Osservatorio apre, meteo permettendo, alle ore 21:30 per le osservazioni del cielo autunnale.

Ogni stagione ha le proprie costellazioni ed oggetti caratteristici e il 16 ottobre i telescopi saranno puntati su Saturno e le stelle estive a ovest.

Se le condizioni meteo non consentissero l’osservazione al telescopio, sarà proiettata la volta celeste in sala conferenze per un viaggio guidato tra costellazioni, pianeti e oggetti del cielo profondo.

La prenotazione è obbligatoria direttamente sul sito amsagrosseto.com.