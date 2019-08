A caccia di stelle cadenti nella notte di Monte Argentario

MONTE ARGENTARIO – Come ogni anno la Terra passa in una zona ricca di detriti e polveri lasciate dalla cometa Swift-Tuttle, che danno origine al famoso sciame meteorico. La pioggia di stelle in realtà già iniziata da diverse notti e secondo gli esperti le famose lacrime di San Lorenzo daranno il meglio di sé nella notte del 13 agosto, circa 90 fenomeni osservabili all’ora.

La galleria Artemare quel martedì rimarrà aperta fino a notte fonda per consentire ai visitatori di osservare la volta celeste dal suo comodo balcone. Dalle 22 con l’aiuto del proprietario, il comandante Daniele Busetto, i partecipanti diventeranno tutti Star Hunters e potranno vedere filmati e consultare libri in argomento “facendo salotto” nell’ampio locale.

La pioggia di meteoriti si irradia dalla costellazione del Perseo, per riconoscerla bisogna guardare a Nord-Est a partire dalle 23 di ogni notte, potendo così osservare 5 stelle a forma di W ruotata a sinistra, si tratta della costellazione di Cassiopea, spostando lo sguardo un po’ più in basso ci si trova già nella costellazione del Perseo e da qui si irradia la pioggia di meteoriti.

L’hanno scorso l’organizzatore della serata ha avuto il piacere di assistere al fenomeno della notte di San Lorenzo dalla terrazza dello Yacht Club Santo Stefano, dopo una sua conferenza, insieme al presidente, suoi invitati e altri soci dello storico circolo e così quest’anno ricambia la cortese ospitalità nel suo atelier Artemare in Corso Umberto 75 a Porto Santo Stefano a quanti vogliono diventare novelli astrofili.