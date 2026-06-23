BATIGNANO – Tradizione, musica e gnocco sotto le stelle: prosegue dal 26 giugno al 5 luglio al campo sportivo di Batignano la Festa dello Gnocco, l’appuntamento (organizzato dalla Proloco Batignano e Asd Batignano) che ogni anno richiama residenti e visitatori nel borgo del comune di Grosseto.

Il programma degli spettacoli

Le serate prendono il via venerdì 26 giugno con Liliana & Company. Sabato 27 giugno è la volta di Piazzale Ponente, mentre domenica 28 chiude il weekend Alfa Miusic. Si riparte venerdì 3 luglio con Sandra Extra Band, sabato 4 luglio sale sul palco Francesco Di Napoli e domenica 5 luglio chiude la manifestazione ancora Alfa Miusic.

Come partecipare

Tutte le serate propongono stand gastronomici e musica dal vivo. Per informazioni è possibile contattare la Proloco all’indirizzo [email protected] o seguire i canali social dell’organizzazione.