GROSSETO – A Barbanella, a Grosseto, torna la Festa d’autunno con l’esposizione di antiquariato, piccoli artigiani e la manifestazione canina. L’appuntamento – organizzato dal Comitato festeggiamenti Barbanella con il patrocinio del Comune – è domenica 13 ottobre in via De Amicis, dalle ore 8 alle 20.30. Ci sarà anche la partecipazione del gruppo I cantori di Moscona. Una grande festa aperta a tutti, residenti e non.