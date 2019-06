A Acqua Village è “La Dolce Vita Day” 

FOLLONICA – Venerdì 21 giugno al parco acquatico del divertimento è “La Dolce vita day”, una giornata dedicata agli associati del Centro commerciale naturale che riunisce moltissime attività di Follonica. Le novità a Acqua Village non mancano: gli ospiti potranno provare il brivido di Naheka, lo scivolo serpente, un nuovo percorso al buio con divertenti giochi di luce, e scoprire l’Aloha RistoFood, l’area inaugurata questa stagione dedicata al ristoro, con scenografie tiki curate nei minimi dettagli.

E poi le conferme: Gin-co, il super scivolo multisensoriale, il gruppo scivoli Walu con due Kamikaze, le paraboliche degli Anaconda, e le colline dei Surfing Hill. Tremila metri quadrati di piscine: Makai, l’Isola del benessere by Nestea, la piscina onde e per i più piccoli Moku, l’Isola dei bambini by Pago. «Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione – spiegano dalla proprietà del parco acquatico -: dopo le scuole e lo sport anche le attività commerciali entrano nella grande famiglia Acqua Village. Siamo convinti che fare squadra nel mondo produttivo sia di fondamentale importanza al giorno d’oggi, perché solo facendo rete possiamo rendere un territorio attrattivo».

Anche il presidente del Centro commerciale naturale, Massimiliano Rossi, sottolinea la positività del progetto. «Tutte le attività commerciali nostre associate sono state entusiaste di aderire a questo progetto. Acqua Village è diventata per Follonica una realtà importante che caratterizza tutte le estati della nostra città – spiega Rossi -: per questo siamo molto felici di aver raggiunto questa sinergia con una delle attrazioni più importanti della costa».