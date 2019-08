A Acqua Village è Gin-co day: gadjet, truccabimbi, giochi a premi per grandi e piccini

FOLLONICA – Venerdì 9 agosto a Acqua Village Follonica è festa con il Gin-co Day. Torna la tradizionale giornata dedicata all’attrazione ispirata al caffè al ginseng prodotto di punta di Natfood, azienda alimentare leader nel settore Horeca, partner dei parchi acquatici di Follonica e Cecina.

Gin-co, nome appunto della famosa bevanda, è uno scivolo sensoriale alto 15 e lungo 50 metri. Il percorso che porta all’attrazione stimola i sensi grazie a nebulizzatori d’acqua al profumo di ginseng e a una scenografia che richiama le isole Hawaii. Il tatto viene richiamato in un percorso sensoriale composta da diverse tipologie di materiali: sughero, erba, acqua e sabbia. E questo è solo l’inizio: in cima allo scivolo si trovano luci laser, musica a tema, vaporizzatori profumati e piccole cascate d’acqua in grado di stimolare vista, udito e olfatto. E poi il gusto. Al suono della sigla dedicata, i fortunati che si trovano all’interno della vasca al termine dello scivolo potranno avere in omaggio un caffè al ginseng al Gin-co point. Nel 2015 l’attrazione ha vinto il premio speciale ai Parksmania Awards, gli Oscar italiani del divertimento. E venerdì 9 agosto la festa raddoppia con l’Instameet organizzato da Acqua Village in collaborazione con IgersItalia, la community italiana che raggruppa gli appassionati del social media più utilizzato al mondo, Instagram. Al parco acquatico di Follonica si ritroveranno gli Instagramers di tutta la Toscana per scattare foto negli scivoli e nelle piscine di Acqua Village.

Ed ecco cosa accadrà nel parco acquatico venerdì 9 agosto: alle 10 gli artisti della compagnia Mantica accoglieranno i clienti di Acqua Village regalando gadget di Gin-co. Alle 11.30 spazio ai piccoli con il truccabimbi e altre divertenti attività, mentre alle 12 tutti in piscina onde per la Gin-co dance, e anche in questo caso ci saranno tanti gadget in regalo. Poi, alle 14, il clou della giornata con la Gin-co Competition: una gara a squadre sullo scivolo Gin-co con tanti premi in palio. Alle 14.30 ancora divertimento per i piccoli ospiti del parco con il truccabimbi, e alle 16 tutti in piscina onde con la Gin-co dance, durante la quale verranno distribuiti altri gadget. Alle 18 la giornata si concluderà con l’arrivederci dello staff Acqua Village.