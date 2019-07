A Acqua Village è Avis Day: una giornata per promuovere la solidarietà

CECINA – Domenica 21 luglio Acqua Village Cecina ospita i donatori di Avis Livorno e Avis Cecina per una giornata di divertimento e solidarietà. L’associazione e la proprietà dei parchi acquatici hanno stretto una partnership volta a promuovere le attività di Avis e l’importanza della donazione di sangue, un gesto semplice che può trasformarsi in un aiuto fondamentale per chi si trova in difficoltà.

Domenica 21 luglio dalle 10 a Acqua Village Cecina saranno presenti i volontari dell’associazione che daranno tutte le informazioni necessarie agli ospiti del parco che vorranno saperne di più sulle attività di Avis. Ma non solo: durante l’Aloha Dance, alle 12 e alle 16, ci sarà il tradizionale lancio di gadget che stavolta avrà un valore aggiunto trattandosi appunto di materiale dedicato alla solidarietà.

«Questa nuova collaborazione – spiega Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village – ci rende molto orgogliosi: in questi anni abbiamo stretto partnership con tante realtà, penso alle scuole toscane ma anche alle società sportive, e adesso ci apriamo anche al volontariato, settore basilare per una comunità e grazie al quale spesso si trovano supporti che in altro modo sarebbe difficile ottenere. Quindi ringrazio Avis Livorno e Avis Cecina che si sono rese disponibili e che hanno scelto Acqua Village per trascorrere una giornata di divertimento e di promozione delle loro attività».

Una prima esperienza per un evento Avis al parco che soddisfa anche le due associazioni di Livorno e Cecina. «Avis Livorno partecipa con immenso piacere ed entusiasmo a questo evento in piena estate – spiega il presidente Matteo Bagnoli -. Felici di essere stati invitati dal parco acquatico Acqua Village di Cecina per una giornata all’insegna della gioia, divertimento ma anche di condivisione di valori puri. Ci saranno centinaia di giovani ed è l’occasione perfetta per sensibilizzarli e ricordare loro l’importanza del donare e quanto sia semplicemente bello poterlo fare. Grazie a Acqua Village per l’opportunità e Avis Cecina per la collaborazione».