A 40 anni da “Sotto il segno dei pesci”, Antonello Venditti sul palco del Follonica Summer Festival

FOLLONICA – Successi senza tempo per un concerto intergenerazionale fatto da canzoni entrate nella memoria collettiva di un intero Paese e che raccontano un’epoca. Che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Venerdì 9 agosto, a partire dalle 21.30, il Follonica Summer Festival ospiterà sul proprio palco un vero e proprio mostro sacro della musica italiana: Antonello Venditti.

Il cantautore romano, per festeggiare i quarant’anni dall’uscita dell’album Sotto il segno dei pesci, sta girando l’Italia con un tour da record accompagnato dalla sua band storica. Un appuntamento imperdibile per tutti i suoi fan e non solo, che potranno rivivere dal vivo brani che hannor appresentato tanto non solo per il cantautore ma per la musica italiana in generale come Lilly, Ci vorrebbe un amico, Notte prima degli esami, Sotto il segno dei pesci, Sara, Dalla pelle al cuore, Che fantastica storia è la vita, Amici mai, Alta marea, In questo mondo di ladri, Ricordati di me e molti altri ancora.

Si proseguirà poi sabato 10 agosto con il concerto gratuito de Le Vibrazioni con opening di Tricarico anticipato dall’evento FollSonica dedicato alle sonorità rock di alcuni gruppi provenienti dalla provincia di Grosseto. Per arrivare a domenica 11 agosto con il fenomeno musicale italiano dell’anno Carl Brave introdotto da La Municipal, seguito il 12 agosto da un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere hip hop con l’inedita lineup composta dai rapper Tedua, Rkomi e Ernia che si esibirà eccezionalmente sullo stesso palco. Infine, martedì 13 agosto chiuderà l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival il trio Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con un three man show che ha raccolto un sold out dopo l’altro in tutta Italia e che non ha bisogno di presentazioni.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.