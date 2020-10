A 100 anni dalla nascita in mostra disegni ispirati alle opere di Gianni Rodari

GROSSETO – A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari la galleria il Quadrivio mette in mostra una serie di disegni ispirati alle opere di Gianni Rodari “100 Gianni Rodari” a cura di Manuela Spagnoli.

La mostra verrà inaugurata sabato 10 ottobre alle ore 16,30 a Grosseto, in viale Sonnino 100. La mostra sarà visibile dal 7 al 18 ottobre con orario 16,30-19,30.

Nel 2020 si celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari, nato il 23 ottobre 1920 a Omegna sul lago d’Orta.

E’ stato uno dei più celebri scrittori italiani per l’infanzia del XX secolo, ma anche pedagogista e giornalista.

Nel 1970 ha ricevuto, primo e unico italiano fino a oggi, il Premio Hans Christian Andersen, il più prestigioso riconoscimento internazionale che premia la qualità letteraria degli scritti prodotti nel corso della sua carriera.

Il suo capolavoro pedagogico, Grammatica della fantasia, offre ancora oggi riflessioni sul ruolo della creatività e dell’immaginazione nel processo educativo.

Le sue opere, tuttora ristampate anno dopo anno, sono sempre state oggetto di interpretazioni da parte di illustratori e proprio per omaggiarlo nell’anno delle celebrazioni a lui dedicate, 43 autori, provenienti non solo da Grosseto, ma anche da Roma, Firenze, Fermo e Todi, hanno dato la loro personale interpretazione delle opere Rodariane e le loro illustrazioni verranno esposte, dal 7 al 18 ottobre 2020, nella mostra “100 Gianni Rodari” presso la Galleria Il Quadrivio a Grosseto.

A tale mostra parteciperanno gli artisti: L. Baccini, A. Barbini, D. Battistini, I. Blesas, S. Blomqwist, S. Bonforti, M. Caiozzi, P. Cavallo, A. Ceccatelli, G. Cellie, F. Cesnola, E. Ciabatti, R. Ciccaleni, L. de Belvis, I. Di Fiore, L. Di Stefano, I.N. Filippini, A. Furino, T. Gano, R. Girgenti, G. Gosti, M.T. Guadagno, D. Machetti, R. Malfatti, C. Mambrini, S. Mangiarotti, E. Marinai, A. Marzot, S. Minucci, L. Montanelli, M. Moretti, A. Palumbo, F. Panaccione, V. Paolucci, P. Patteri, C. Pigini, F. Pracilio, M. Rotriquenz, M. Spagnoli, N.R. Tajan, C. Tognazzi, T. Tosini e P. Zuccherini.