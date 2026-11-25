GROSSETO – Una giornata dedicata a San Francesco, nella ricorrenza dell’800° anniversario della morte. L’appuntamento è per giovedì 26 novembre nella Chiesa di San Francesco, a Grosseto: l’ingresso è a offerta libera con ricavato devoluto al Pasfa – Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate.

Il programma prevede alle ore 18.30 una conferenza organizzata dal Lions Club Grosseto Host sul tema “L’abito di San Francesco – Vestire la santità, tra materia e simbolo” con Maria Giorgi: la relatrice è docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera nella Scuola di conservazione e restauro dei beni culturali, consulente nel Tavolo tecnico ministeriale dell’Università e della Ricerca e alta formazione artistica per le Scuole di restauro delle accademie, ed è la responsabile della conservazione del corpus delle reliquie di San Francesco e Santa Chiara, conservate nel Proto-monastero delle Clarisse di Assisi, per cui ha curato interventi di studio, ricerca e conservazione, comprese le ricerche sull’abito penitenziale di San Francesco.

A seguire, alle ore 19.30, il concerto dell’organista Francesco Varone che si esibirà eseguendo musiche di Bach, Walther, Vivaldi, Galletti e Zardini, in un omaggio a San Francesco. È il primo appuntamento della stagione musicale 2026/2027 del festival “Giovani in musica” organizzato da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

La nuova stagione vede protagoniste nell’organizzazione – dalla presentazione alla comunicazione, fino al contatto con gli artisti – alcune alunne del Liceo musicale, nell’ambito di attività di Formazione scuola lavoro. Sono Francesca Signori, Giulia Pellegrini, Maria Paola Zambrano Delgado, Aurora Zoppas, Mariana Pagni e Elisa Monda delle classi IV A e IV B e Irene Tei di III A.

«Il programma che ho scelto – dichiara il musicista – attraversa epoche e linguaggi differenti, mettendo in dialogo alcuni grandi autori della tradizione organistica con compositori meno conosciuti, ma ai quali sono particolarmente legato. Ho scelto di presentare alcune composizioni di due frati francescani, padre Mauro Galletti e padre Terenzio Zardini, autori che ho avuto modo di approfondire durante il mio percorso di studi e, in particolare, attraverso la mia ricerca di tesi.

Una scelta che nasce anche dal desiderio di dare spazio a un patrimonio musicale che, pur essendo legato a una tradizione spirituale e culturale molto significativa, rimane spesso poco conosciuto al di fuori degli ambienti specialistici. Per quanto riguarda ciò che vorrei trasmettere al pubblico, credo che la musica abbia la capacità di condurci in luoghi interiori che talvolta le parole non riescono a raggiungere.

Mi piacerebbe che questo concerto fosse un viaggio attraverso emozioni differenti: lo stupore, l’energia, la solennità, ma anche il raccoglimento, la contemplazione e la pace. Non vorrei che l’ascolto si limitasse ad apprezzare la bellezza dello strumento o la complessità delle composizioni, ma che potesse diventare un’occasione per fermarsi, ascoltare e lasciarsi raggiungere dalla musica.

In fondo, penso che il compito di chi suona non sia soltanto quello di eseguire correttamente una partitura, ma anche quello di farsi tramite di qualcosa che va oltre le note scritte. E se, al termine del concerto, anche soltanto una persona avrà portato con sé un’emozione, una riflessione o un momento di autentica serenità, credo che la musica avrà raggiunto il suo scopo».

Francesco Varone (Perugia, 2004) è laureando in Organo e Composizione organistica al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, sotto la guida del maestro Claudio Brizi, e si dedica allo studio e alla ricerca nell’ambito del canto gregoriano, partecipando da anni a corsi internazionali. Presta servizio come organista e cantore nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Assisi e si esibisce in concerti organistici e pianistici in tutta Italia.

Il festival “Giovani in musica” ha il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e il contributo di Fondazione CR Firenze e di Castagneto Banca 1910.

Nella foto: Francesco Varone