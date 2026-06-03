FOLLONICA – Venerdì 5 giugno alle 21, presso il Giardino del Casello Idraulico di Follonica, l’associazione di promozione sociale Restiamo Umani e il centro antiviolenza Olympia de Gouges organizzano la “Festa femminista”, in occasione dell’80° anniversario del voto alle donne.

L’evento si avvale anche della collaborazione dell’associazione multiculturale Jappo, una realtà nata principalmente per rappresentare e promuovere la comunità senegalese locale, e UniCoop Etruria sezione soci Follonica-Castiglione della Pescaia che insieme offriranno assaggi di dolci tipici senegalesi realizzati con prodotti Coop. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Follonica e, dopo i saluti istituzionali e gli interventi delle associazioni, si esibiranno Letizia Papi con i Terraticanti e, a seguire, i Joker’s Flag.

Il repertorio dei Terraticanti si muove tra canzone e poesia, un omaggio alla memoria popolare e un richiamo alla voce delle donne che hanno lottato a sostegno dei diritti, del lavoro e della dignità. Brani struggenti, ma anche irriverenti e ironici, spazi immaginari dove si incontrano parola scritta e tradizione orale. Letizia Papi alla voce, Marco Franci alla chitarra, Tommaso Politi al contrabbasso.

I Joker’s Flag sono una band nata a Follonica nel 2023, composta da 6 giovanissimi musicisti provenienti da Follonica e da Grosseto, accomunati dalla passione per il rock degli anni ’70, ’80 e ’90. Il loro repertorio spazia dai Toto ai Queen, ai Pink Floyd, agli Europe, ai Bon Jovi e molte altre icone musicali. Sono una realtà musicale giovane e divertente che si sta affermando nella nostra provincia e non solo. Guido Giuli, 16 anni, pianoforte, tastiere e voce; Federico Tonarelli, 16 anni, batteria; Adele Decrescente, 13 anni, basso; Gabriele Nicotera, 15 anni, chitarra e voce; Mariapaola Zambrano Delgado, 16 anni, voce.

“La festa vuole celebrare l’essere donna – dice la presidente di Restiamo Umani, Chiara Marchetti – e i diritti che, a partire dal 2 giugno di 80 anni fa, le donne hanno ottenuto attraverso le lotte femministe. Femminismo è un termine che ha assunto in molti contesti un significato quasi dispregiativo, con questa festa lo rivendichiamo come una grande rivoluzione sociale e culturale. Ma il 5 giugno vogliamo davvero che sia una festa, un momento che celebri un continuum tra i diritti acquisiti e le battaglie per la pace e l’uguaglianza che portiamo e porteremo avanti. Anche la scelta dei due gruppi musicali, uno legato alla tradizione popolare e l’altro composto da giovanissimi ragazzi e ragazze, rappresenta un ideale passaggio di testimone tra le generazioni. Alla festa sono invitate ovviamente tutte le persone che credono nell’uguaglianza, nella libertà e nella pace”.

Sabrina Gaglianone, Presidente Cav Olympia de Gouges: “Ci è sembrato bello che le celebrazioni di questo 80° anniversario del voto alle donne si concludessero con una festa, e che la festa fosse dedicata al femminismo, considerato da molti storici uno tra i movimenti sociali, politici e culturali più longevi e significativi del secolo breve, e ancora molto vitale. Al femminismo, molto attivo in Italia dagli anni ’70, dobbiamo le importanti conquiste di diritti alle donne nel lungo cammino per l’abbattimento delle discriminazioni di genere, e molti ancora sono gli obiettivi da raggiungere sia sul piano legislativo che su quello, ben più difficile, del cambiamento culturale per una società libera dalla violenza e davvero democratica, in cui lo sguardo delle donne abbia spazio e significato”.