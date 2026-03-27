GROSSETO – Manifesti elettorali, istruzioni ed esito del voto, atti di nomina degli amministratori: sono solo alcuni dei documenti della mostra “1946-2026: 80 anni di democrazia locale”, inaugurata questa mattina all’Archivio di Stato e promossa dalla presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con la Prefettura e lo stesso Archivio.

La data scelta per l’inaugurazione, il 27 marzo, non è casuale e coincide con un momento altamente simbolico per la città: l’anniversario del primo Consiglio comunale dopo la fine della guerra. Accanto agli atti originali dell’insediamento e della prima seduta consiliare, la mostra, attraverso carte, manifesti e materiali d’archivio, ripercorre le elezioni amministrative del 10 marzo 1946, primo appuntamento elettorale del dopoguerra, segnato anche dalla prima partecipazione delle donne al voto, passaggio fondamentale verso una democrazia pienamente rappresentativa.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, il prefetto Paola Berardino, il provveditore agli studi Alessandra Liberatore, la direttrice dell’Archivio Eloisa Azzaro e le autorità civili e militari, a testimonianza del forte valore istituzionale e culturale dell’evento.

“Signore e Signori, è un piacere essere qui, in un luogo così ricco di memoria come l’Archivio di Stato, per ricordare un anniversario importante: gli ottant’anni dal primo voto delle donne italiane – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – E il luogo in cui ci troviamo oggi rafforza questo significato. Gli archivi non sono infatti semplici depositi di documenti: sono custodi di memoria viva. Tra queste carte troviamo tracce concrete di quel passaggio storico: registri elettorali, verbali, fotografie, testimonianze. Ogni documento racconta una storia, e ogni storia contribuisce a costruire una coscienza collettiva. Nel 1946, per la prima volta, milioni di donne parteciparono alla vita politica del Paese. Non fu solo un diritto in più, ma un passo decisivo verso una democrazia più completa e più giusta. In un’Italia che usciva dalla guerra, quel gesto rappresentò una vera rinascita. Da allora, nulla è stato più come prima. Alle giovani generazioni, in particolare, spetta il compito di raccogliere questo testimone. A loro dobbiamo trasmettere non solo i fatti, ma il senso profondo di ciò che è accaduto: la consapevolezza che ogni diritto nasce da un impegno, da una scelta e da una responsabilità condivisa”.

“Questa mostra – commenta Turbanti – rappresenta non solo un momento di memoria, ma un’occasione di consapevolezza per tutta la comunità. Il 27 marzo 1946 tornò a vivere il luogo più alto della rappresentanza democratica della comunità locale, cuore della vita istituzionale cittadina: il Consiglio comunale, lo spazio del dialogo tra posizioni diverse e della responsabilità delle decisioni. Il richiamo al 1946 non è solo storico: accanto al ritorno del voto libero, quelle elezioni segnarono anche un passaggio fondamentale con la prima partecipazione delle donne al voto nelle elezioni amministrative, rendendo la democrazia più piena e rappresentativa. Per questo vogliamo parlare alle nuove generazioni: è fondamentale offrire ai giovani strumenti per comprendere che la democrazia è concreta, fatta di partecipazione e istituzioni vive, a partire proprio dal Consiglio comunale. Ringrazio la Prefettura e l’Archivio di Stato per aver collaborato a questo bellissimo progetto”.

“La mostra – dichiara il prefetto Paola Berardino – rappresenta un’importante occasione per riscoprire le radici della nostra democrazia locale e il valore delle istituzioni. Iniziative come questa rafforzano il senso civico, soprattutto tra le nuove generazioni, promuovendo una partecipazione consapevole alla vita pubblica”.

Proprio per quanto riguarda i ragazzi, insieme al provveditore agli studi è stato inviato un invito alle scuole a visitare l’esposizione, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla storia delle istituzioni locali e ai valori della partecipazione democratica.

“Il curricolo scolastico contemporaneo – afferma il provveditore agli studi Alessandra Liberatore – si caratterizza per una forte dimensione di modernità, fondata sull’integrazione trasversale dell’educazione civica a partire dalla scuola dell’infanzia. Questo approccio favorisce lo sviluppo di competenze critiche, etiche e partecipative, rendendo gli studenti cittadini consapevoli, responsabili e capaci di comprendere il funzionamento delle istituzioni. In tal modo, la scuola contribuisce a ridurre la distanza tra giovani e vita pubblica, promuovendo una partecipazione attiva e informata alla società democratica. In questa prospettiva, la possibilità di poter visitare questa pregevole mostra presso l’Archivio di Stato rappresenta un contributo importante nello sviluppo della cittadinanza attiva degli studenti e delle studentesse di Grosseto”.

La mostra è aperta al pubblico con ingresso libero fino al 29 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 13:30 alle 17.

Per informazioni: Archivio di Stato – 0564 24576 – [email protected].