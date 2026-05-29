FOLLONICA – Da tempo la sezione Anpi Virio Ranieri lavora per costruire una celebrazione dell’80° anniversario dalla nascita della Repubblica, con il referendum monarchia-repubblica, e del primo voto alle donne.

«Non una celebrazione qualsiasi dunque – dice il presidente della sezione, Claudio Bellucci –, ma una data da rendere viva riproponendo l’attualità della nostra Costituzione, nella consapevolezza del percorso che, a partire da 80 anni fa con l’elezione, il 2 giugno 1946, della Costituente, prosegue con la scrittura dei 139 articoli e la promulgazione a gennaio 1948, e continua nel ricordo lontano e vicino degli attacchi che la Carta Fondamentale della nostra Repubblica ha subito periodicamente. Basti pensare al recente referendum su una riforma della giustizia che mirava, di fatto, a creare le condizioni per manomettere l’indipendenza della Magistratura, sbilanciando così il rapporto tra i poteri dello Stato, e quella indipendenza garanzia di vera democrazia».

«Abbiamo cercato di costruire la festa follonichese della Repubblica unendo festa e riflessione, con una serie di eventi che si snodano in una quattro giorni di musica, teatro, divertimento e riflessioni storiche, augurandoci di aver colto l’obiettivo. Un programma di eventi dove ci piace sottolineare il contributo e le idee di un gruppo di giovani ragazze e ragazzi che hanno reso possibili le iniziative delle prime due giornate, da sottolineare insieme alla giornata di chiusura della Festa il 4 giugno, animata dalle classi terze della scuola media “Bugiani”, frutto dei progetti che stiamo conducendo con le scuole, con il contributo fondamentale del corpo insegnante».

«Insieme ai giovani, ringraziamo anche i contributi dei Maggerini, del Circolo Fotografico “Abc Foto Follonica”, di fotografi fra cui Cinzia Canneri: grazie a loro prende avvio la mostra fotografica “Scatti di Costituzione”, che ci accompagnerà per tutti i giorni della festa».

Costituzione ancora protagonista nella caccia al tesoro (anche questa una creazione dei nostri giovani collaboratori) dal titolo “Trova gli articoli della Costituzione”.

«Gli 80 anni della Repubblica, del primo voto alle donne e dell’avvio della scrittura della Carta Costituzionale, che ha consentito al nostro paese 80 anni di democrazioa e di pace meritano questo riconoscimento» – termina il presidente della Sezione Anpi follonichese Claudio Bellucci.

Ecco il programma generale della Festa della Repubblica, realizzato in collaborazione con Unicoop Etruria (Sez. Soci di Follonica e Castiglione della Pescaia), con l’adesione di Spi-Cgil, Cgil, Cisl, Uil e con il Patrocinio della Città di Follonica e del comitato provinciale Anpi “N. Parenti” di Grosseto.

31 maggio – sala Casello idraulico

Allestimento mostra fotografica “Scatti di Costituzione”

Ore 15.30. Il presidente di Anpi Follonica presenta il programma delle celebrazioni dell’80° anniversario dal Referendum Monarchia-Repubblica e del primo voto alle donne e viene inaugurata la mostra fotografica “Scatti di Costituzione”.

1 Giugno – sala Casello idraulico e giardino

Ore 10: “Trova gli Articoli della Costituzione”: Caccia al tesoro per il centro città;

Ore 17.30: giardino del Caselli: esibizione dei Maggerini “I Cantori dei tempi passati”.

Prosegue la mostra fotografica “Scatti di Costituzione”.

Ore 19: Apericena.

2 giugno – Sala Tirreno

ore 16.00 conferenza-dibattito: “80 anni dal Referendum Monarchia – Repubblica e dal Primo voto alle Donne”, dopo il saluto del sindaco Matteo Buoncristiani, interverranno lo storico Davide Conti e la responsabile nazionale di Udi (Unione Donne Italiane) Ilaria Scalmani, introduce Laura Ticciati, Anpi Follonica.

Ore 21.30 “Senza chiedere permesso”: letture e intermezzi musicali con Anna Intartaglia, accompagnata da Graziano Cassari, Gaetano Romanazzi e Monica Palmieri.

4 giugno – Sala Tirreno

Ore 10.00 “Hottanta voglia di contare”: Letture a cura delle classi terze della scuola media Bugiani sul diritto di voto alle donne e sulle Madri Costituenti.

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