RAVI – Piazza Campori Dante si prepara ad accogliere “Accendiamo Ravi”, l’iniziativa in programma domenica 27 settembre a partire dalle 17. Un appuntamento promosso dal Ccr Ravi in collaborazione con i locali della frazione, pensato come un momento di aggregazione all’insegna di musica, cibo e convivialità.

La formula scelta dagli organizzatori è quella di un’“aperi-merenda in piazza tra musica, cibo e tanta allegria”, con l’obiettivo di animare il centro della frazione e offrire a residenti e partecipanti una serata di socialità e intrattenimento all’aperto.

Ad accompagnare l’evento saranno la musica e l’intrattenimento di Valentina Guareri e Gabryel Dj, per una serata che punta sul divertimento e sulla condivisione.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle proposte gastronomiche. Nei quattro punti aderenti sarà possibile degustare lasagne, zonzelle e prosciutto, pane e salsiccia e dolci, con un’offerta pensata per accompagnare la serata e favorire la convivialità.

L’ingresso alla piazza sarà gratuito, mentre per partecipare alle degustazioni è previsto un ticket di 25 euro, che comprende le consumazioni nei quattro punti aderenti. Gli organizzatori hanno previsto anche una variante vegetariana su prenotazione, così da venire incontro alle diverse esigenze alimentari.

Tra le realtà coinvolte nell’iniziativa figurano Passo Carraio e il bar-merceria Ravi di Maremma, insieme alle altre attività aderenti.

“Accendiamo Ravi” si inserisce così nel calendario delle iniziative di animazione della frazione e punta a trasformare piazza Campori Dante in un luogo di incontro e festa, attraverso musica, gastronomia e momenti di svago.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 338 7405331, 339 5274546 e 327 6607110.