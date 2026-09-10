MASSA MARITTIMA – Sabato 12 settembre alle ore 17.30, presso la Sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza, si terrà la festa conclusiva per le celebrazioni dei 70 anni di fondazione e ininterrotte pubblicazioni della Torre Massetana.

«Una giornata importante dai numerosi significati – afferma Angelo Soldatini, direttore del giornale da 38 anni -, una giornata nello stile della Torre Massetana per rinnovare impegno e tradizione. Una festa all’insegna dell’appartenenza, dell’identità e della memoria di cui La Torre è un simbolo, una giornata anche per sottolineare l’impegno di tante associazioni, il loro valore e ricordare insieme fatti e persone che hanno contribuito a scrivere pagine di storia della nostra cittadina».

«Sarà una giornata importante che concluderà l’intenso programma svolto nel corso di quest’anno per fare memoria del giornale, nel suo genere il più vecchio della regione Toscana. Una esperienza di giornalismo locale lunga e significativa che ha scritto tutta la cronaca di Massa Marittima di questi 70 anni».

Nel pomeriggio si alterneranno vari momenti: interventi, esposizioni, letture, testimonianze, musica e poesia per ripercorrere questa lunga storia. Parteciperanno numerose autorità e associazioni cittadine.

Nell’occasione la direzione e la redazione del giornale assegnerà numerosi riconoscimenti ad associazioni e singoli cittadini che si sono distinti per impegno e passione in questi anni.

In particolare sarà assegnato il premio “Profeta in patria” per sottolineare la creatività di iniziative che hanno contribuito alla crescita culturale, artistica e sociale di Massa Marittima.

L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione di numerose associazioni che offriranno esibizioni musicali e letture. Tra queste ci sarà il Coro Santa Barbara, L’Iride, Gli Amici della Musica, Liber Pater e il duo formato da Sandro Corbolini e Alessandro Bindi che interpreteranno le canzoni amate da tutti i massetani scritte da Enzo Marchetti: “Piazza Garibaldi” e “Serenata a Massa”.

Chiusura con l’assaggio della China di San Bernardino, l’elisir creato dalla Farmacia Comunale e presentato il 7 settembre.