49 nuovi sommelier Ais ne “La notte dei Tastevin”: cena di gala e degustazioni di vini. Ecco il menù

PIAN DEL BICHI – Sarà una notte speciale, sicuramente la notte più lunga quella che si apprestano a vivere i nuovi 49 sommelier Ais per festeggiare un traguardo desiderato, ambito e coronare un sogno, quel famoso “tastevin”, brillante e luminoso, spiccare sulla giacca, la giacca dei nuovi diplomati sommelier.

La delegazione Ais di Grosseto organizza domenica 19 luglio la per festeggiare i sommelier che tra il Corso di Grosseto e Seggiano hanno portato a termine, con successo, un percorso difficile e impegnativo.

“Diventare sommelier Ais è uno stile di vita di assoluto rispetto, attenzione, umiltà, studio e continuo aggiornamento, ma è anche portamento, classe, educazione e savoir-faire. Il corso prevede uno studio costante, una frequenza di 44 lezione, suddivise in tre livelli e superare, alla fine di questo percorso, un esame selettivo e molto impegnativo. II sommelier non soltanto è un esperto degustatore, ma riveste, nella sala del ristorante, un autorevole figura professionale che si contraddistingue per gestualità e perfetta conoscenza della tecnica di abbinamento cibo-vino”. Queste le parole del delegato Antonio Stelli, orgoglioso del successo di questo gruppo di diplomati che si aggiungono ad una numerosa squadra della delegazione Ais di Grosseto.

“Siamo prima di tutto amici veri, professionisti che ogni giorno condividono novità, profondità e studio del mondo dell’ enogastronomia, con un ‘occhio di riguardo all’eccellenza della Maremma Toscana, il nostro fiore all’occhiello”.

La delegazione di Grosseto, dopo il periodo di lockdown, è partita subito con slancio e grande entusiasmo, i prossimi appuntamenti li vedranno impegnati nel centro storico di Grosseto, il giovedì, per “Ristorando” affianco ai ristoratori nel promuovere le peculiarità culinarie della tradizione maremmana e le eccellenze delle produzione della doc Maremma Toscana, ma anche presso il Museo archeologico di Pitigliano per “Letture al museo, spazi d’ autore degustando” , ad agosto a Festambiente e a settembre l’ inizio di un nuovo primo livello del percorso professionale per diventare sommelier.

Domenica 19 luglio sarà la prestigiosa location Azienda Rocca di Montemassi a Pian del Bichi vicino a Roccastrada ad ospitare l’evento di Ais Grosseto “La notte dei Tastevin” che prevede un nutrito programma, dalle ore 19,30, con cena di gala e abbinamenti di vini di sei aziende toccando territori dell’ eccellenza delle produzioni vitivinicole italiane dalla Maremma, al Chianti, all’Oltrepò Pavese, all’astigiano, ci sarà un momento di alta pasticceria con un Cake show della pasticceria Crem Caffè e per finire Cigar Open degustazione di Sigari abbinati alle eccellenze della Distilleria Nannoni e Rocca di Montemassi.

“ ”

L’evento è aperto a tutti con prenotazione obbligatoria. Costo 40 euro. Per info e prenotazioni delegato.grosseto@aistoscana.it o 347/8725509.