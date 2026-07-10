MASSA MARITTIMA – Una sfida affascinante e dirompente ridefinisce i confini della musica da camera nel terzo appuntamento della prestigiosa stagione Classica al museo: martedì 14 luglio, alle ore 21, a Massa Marittima, nel Chiostro di Sant’Agostino, si terrà il concerto dei il 3T Brass Trio “Songs, l’energia degli ottoni, da Bach ai Beatles”, una proposta magnetica, attraverso melodie che hanno segnato epoche e immaginari diversi: a cantare sul palco non saranno delle voci umane, bensì la potenza espressiva degli ottoni.

Chi sono i protagonisti

Il 3T Brass Trio è una formazione d’eccezione composta da Francesco Gibellini alla tromba, Valentino Spaggiari al trombone e Oscar De Caro alla tuba. Il trio si fa interprete di un programma concepito come una vera e propria scarica di pura energia.

Un viaggio da Bach ai Beatles

Il 3T Brass Trio farà dialogare le monumentali architetture barocche di Johann Sebastian Bach e George Frideric Handel con la passionalità del teatro d’opera di Giuseppe Verdi. Il percorso sonoro si spingerà poi oltre i confini della tradizione classica, sfociando nelle calde sonorità del jazz fino a immergersi nell’universo immortale e pop dei Beatles.

L’essenza stessa della “canzone”, privata del supporto della parola, si rigenera così in un suono compatto, raffinato e allo stesso tempo muscolare.

Biglietti e prenotazioni

Classica al museo è promosso dalla Fondazione Museo Santa Cecilia con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

Biglietto 13 euro. Telefona per prenotare il tuo posto in sala al 3391707357 oppure scrivi alla mail [email protected]