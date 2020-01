Piccolo Festival Tirreno: sullo schermo il film “Dolcissime”, una commedia che parla di bullismo

FOLLONICA – Dopo il tutto esaurito e il grande successo della serata di apertura del Piccolo Festival Tirreno, che ha visto protagonista l’attrice Lucia Mascino, arriva il secondo appuntamento del Festival. Sabato 25 gennaio, sempre alle 21.30 sarà in programma “Dolcissime”.

Ospite della serata, il regista monferrino originario di Gabiano, Francesco Ghiaccio, che presenterà in prima visione a Follonica la commedia “Dolcissime”, scritta con Marco D’Amore e interpretata da Valeria Solarino e le tre giovani protagoniste, Giulia Barbuto, Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco e Giulia Fiorellino.

Il film affronta, con ironia e intelligenza, il tema del bullismo. Si parla di bullismo in generale, di “body shaming” nello specifico, ma stavolta in una nuova forma, ossia quella della commedia. Il risultato è un film molto interessante, una storia tutta d’un fiato fino all’ultimo tuffo, sull’incredibile forza dell’amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità.

Il film è stato presentato nell’edizione, da poco conclusasi, del Giffoni Film Festival. Racconta di Mariagrazia, Chiara e Letizia, tre amiche inseparabili costrette a fare i conti, ogni giorno, con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridoi della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile, spinta in acqua dalla gran voglia di rivincita.

Consigliatissima la prenotazione. Per info chiamare il 339/3880312. Prenotazioni presso Pro Loco Follonica via Roma, 49 – orari: da lunedì a sabato 9.30-12.30 / 16.30-19 • domenica 9.30-12.30.

La serata si svolgerà presso la Sala Tirreno, in via Vicocchi 53 a Follonica.

Il regista Francesco Ghiaccio è già stato ospite del festival quattro anni fa, quando venne presentato il suo primo film, “Un posto sicuro”, che vedeva protagonista Marco D’Amore.