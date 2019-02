300 delegati da tutta la Toscana per la consultazione del Club Lions Grosseto Host

GROSSETO – 300 delegati in rappresentanza dei 93 club Lions della Toscana prendono parte alla consultazione distrettuale organizzata dal Club Lions Grosseto Host. La riunione è in programma sabato 16 febbraio presso la Fattoria La Principina, a partire dalle ore 10:00. Importante appuntamento annuale, la Distrettuale Lions è l’occasione e il momento di discussione, programmazione e d’incontro con il Governatore della Toscana, Daniele Grieco. Presenti in 210 Paesi, i Lions è l’organizzazione di club di servizio più grande al mondo con i suoi 46mila club e un milione e 400mila soci.