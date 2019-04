300 chili di cioccolato: sabato all’Aurelia Antica si rompe l’uovo di Pasqua gigante

GROSSETO – C’è aria di festa a Aurelia Antica. Al centro della galleria del centro commerciale di Grosseto spicca un uovo di cioccolato gigante. Grande per davvero: trecento chili. Un gigante tutto da mangiare che finirà in pezzi nel pomeriggio di sabato 20 aprile, giornata-evento che Aurelia Antica dedica alla Pasqua. Il programma è ricco.

Per quel giorno infatti nella galleria del centro commerciale è annunciata la presenza di Peter Pan e Trilli, due tra i personaggi Disney più amati da tutte le generazioni: la coppia, in arrivo dall’Isola che non c’è, si esibirà in tre spettacoli (il primo alle 15, poi alle 16 e alle 17) con storie cantate, ricreando un mondo da fiaba per affascinare i più piccoli. Alla fine del terzo spettacolo, intorno alle 17.30, il momento più atteso: la rottura del maxi-uovo e la distribuzione a tutti della cioccolata. Ma non solo.

Perché a Aurelia Antica venerdì 19 e sabato 20 aprile (e anche mercoledì 1 maggio) ci sarà un’edizione tutta speciale del mercatino dell’artigianato, con tanti stand ricchi di prodotti rigorosamente fatti a mano. Il centro commerciale Aurelia Antica sarà chiuso il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, mentre sarà regolarmente aperto (compresa l’area ristorazione) lunedì 22 aprile (Pasquetta), giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio. Sempre aperto il cinema Aurelia Antica Multisala.