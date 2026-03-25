PORTO SANTO STEFANO – La sezione di Monte Argentario – Orbetello della Lega Navale Italiana inaugura sabato 4 aprile, alle 16, alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, la mostra “30 anni di marineria”, un percorso espositivo che celebra i trent’anni dalla fondazione della Sezione e rende omaggio al suo fondatore, recentemente scomparso.

Attraverso strumenti nautici, attrezzature e oggetti d’epoca, la mostra racconta un secolo di vita marinaresca e il legame profondo tra il mare e la comunità del Monte Argentario.

“Il programma prevede anche una serie di conferenze divulgative su meteorologia marina, sicurezza in mare e navigazione nell’antichità, pensate per un pubblico ampio e non necessariamente esperto di marineria e diporto – dicono dalla Lni -. Un appuntamento da non perdere è quello di martedì 31 marzo, quando le terze classi delle scuole elementari di Porto Santo Stefano assisteranno ad uno storico spettacolo ambientalista che la sezione porta nelle scuole da oltre un decennio: un momento di educazione e teatro rivolto ai più giovani, aperto anche alla stampa”.

L’esposizione sarà aperta al pubblico nei giorni 28-29 marzo e 4-5-6 aprile, con orario 10:30-12:30 e 16-19. L’ingresso è di 4 euro, ridotto a 2 euro per residenti, bambini e categorie agevolate.

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e si inserisce nel percorso espositivo già presente alla Fortezza Spagnola, che ospita la mostra permanente dedicata ai maestri d’ascia.

Per informazioni è possibile contattare la sezione di Monte Argentario – Orbetello della Lega Navale Italiana all’indirizzo [email protected]