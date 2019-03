30 anni di Ager Cosanus: il coro festeggia con un grande concerto dedicato al maestro Segato

ORBETELLO – Il Coro Ager Cosanus di Orbetello, torna protagonista della cittadina lagunare domenica 10 marzo.

Quest’anno il Coro, o meglio l’Associazione Musicale Ager Cosanus, festeggia i trenta anni dalla sua formazione (1989-2019) e domenica sarà in Duomo a Orbetello per la seconda rassegna corale intitolata allo scomparso M.to Giovanni Segato a cui si deve la nascita dello stesso Coro. La nota formazione musicale, nacque nel 1989 sotto la direzione di Segato con l’obbiettivo primario di approfondire la conoscenza della musica polifonica classica e moderna.

Tale scopo, perseguito fin dagli inizi è stato raggiunto in venticinque anni di studi e collaborazioni con le più importanti istituzioni della Toscana. Il presidente Mario Brothel, in occasione dell’evento musicale del 10 marzo, ha ribadito fra l’altro: ”Il nostro è un gruppo eterogeneo con una vera e propria passione per il canto, una realtà musicale amatoriale ed è la bravura del maestro a far emergere il meglio di noi coristi. Sono stati lo spirito di gruppo e i consensi del pubblico a portare con tanto successo il Coro fino ai nostri giorni. Il M.to Segato aveva un motto: Respira con il cuore, canta con l’intelligenza così si sentirà la tua anima!”.

La Rassegna Corale di domenica, si avvarrà delle esibizioni del Coro Ager Cosanus diretto dal M.to Massimo Merone, di quelle del Coro dell’Isola del Giglio diretto dal M.to Cesare Nobile, di quelle del Coro Rodolfo Del Corona diretto da Luca Stornello e di quelle dell’Ensemble Vocale Femminile Kastalia diretto da Eugenio della Noce. L’evento musicale avrà inizio alle ore 19,00 e gode del patrocinio del Comune di Orbetello.