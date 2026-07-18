MAGLIANO IN TOSCANA – Tornano gli appuntamenti con i grandi nomi del giornalismo e della letteratura organizzati dal Comune di Magliano in Toscana.

Martedì 21 luglio, alle 18.30, il Giardino del Torrione ospiterà Sergio Rizzo, che presenterà, in dialogo con la giornalista Federica Fantozzi, il libro “2027. Fuga dalla democrazia”, edito da Solferino.

“2027. Fuga dalla democrazia”. Elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile (ma verosimile) devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile quando il premier eletto dal popolo – leader decisionista di una coalizione di destra – sembra svanire nel nulla.

Mentre la magistratura indaga su una misteriosa serie di attentati, l’economia crolla e l’Unione Europea guarda con inorridita preoccupazione all’Italia: la Penisola è vittima di un’escalation che la rende una democratura passatista e xenofoba e prendono piede voci di complotti internazionali.

A rovesciare le sorti potrebbe essere l’eroico gesto di un capitano della Guardia Costiera, immigrato albanese naturalizzato: un uomo d’ordine in crisi di coscienza. Un ritratto ironico della politica italiana, uno specchio deformante delle sue pulsioni più profonde e un lucido avvertimento su ciò che potremmo diventare: questo libro ci spiega che la fantapolitica non è poi così lontana come sembra.

L’autore. Giornalista, saggista e politico, Sergio Rizzo ha iniziato la sua carriera in testate come “Milano Finanza”, “Il Mondo” e “Il Giornale”, prima di approdare al “Corriere della Sera” e poi a “Repubblica”. Autore di numerosi libri e saggi, ha scritto anche opere a quattro mani con Gian Antonio Stella (tra cui “La casta”), oltre a firmare numerose inchieste ed editoriali.

L’ingresso è libero e gratuito.