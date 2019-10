20 anni di Olympia con il convegno “Dal controllo maschile sul corpo delle donne alla cultura del rispetto”

GROSSETO – Sabato 26 ottobre, nella sala del Museo di Storia naturale in strada Corsini, dalle 9.30 alle 13 si terrà il convegno “Dal controllo maschile sul corpo delle donne alla cultura del rispetto” organizzato dall’associazione Olympia de Gouges press in occasione del suo 20esimo anniversario. “E’ molto significativo che dalle statistiche nazionali emerga che solo i reati di violenza sulle donne siano in aumento – spiegano dall’associazione -. Come svelare “l’inspiegabile” trasversalità e longevità della violenza maschile sulle donne? Come superarla?”.

“Il seminario affronterà alcuni nodi storici del controllo maschile sul corpo e sulle vite delle donne – continuano -, nonché del processo di liberazione che la rivoluzione incruenta delle donne ha messo in atto con una riflessione su come la relazione, l’ascolto e il riconoscimento del valore e della dignità dell’altra/o possano scardinare le basi della società patriarcale, fondata sull’unicità del soggetto”.

Tra i relatori, la storica Anna Scattigno, già presidente della Società italiana delle storiche, e Vittoria Franco, ricercatrice di Storia della filosofia alla Normale di Pisa. Presiederà il seminario Sabrina Gaglianone, presidente dell’associazione Olympia de Gouges.