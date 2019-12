GROSSETO – Sabato 14 dicembre, alle 17.30 inaugura la mostra del piccolo formato dell’associazione Primavera Maremmana “18×24 – Invito al collezionismo”, che si terrà nella sala d’arte Pascucci – Galleria Modigliani, in piazza Valeri, 3.

“La seconda edizione di questa mostra che l’associazione Primavera Maremmana dedica al piccolo formato, riprendendo una tradizione tanto amata in passato a Grosseto che per anni ha riempito nel periodo natalizio la sala della Camera di Commercio con opere, artisti e amanti d’arte, ha il pregio di navigare proprio in questa direzione, cercando di ristabilire un equilibrio fondamentale per il mondo dell’arte ma spietatamente alterato negli ultimi decenni: quello fra artisti e collezionismo – racconta Marta Paolini, curatrice della mostra. Si tratta, in realtà, di coltivare una relazione che mette al centro la condivisione di una passione e alimentare un processo che genera consapevolezza.

Anche la mostra è il frutto delle relazioni: quest’anno la Galleria Pascucci espone le opere di artisti provenienti da città e percorsi diversi, che attraversano l’intero stivale, ma tutti accomunati da stima professionale e amicizia reciproca. Pittura e fotografia dialogano insieme per raccontare una contemporaneità dagli ampi confini, che mai quanto oggi si fa foriera di interrogativi e dubbi ma che viene indagata alla lente di ingrandimento con l’introspezione, la delicatezza, l’ironia, l’analogia, la contemplazione, la capacità di astrazione propria dell’animo degli artisti”.

Ecco gli artisti in mostra: Piero Ardenghi, Carlo Bonazza, Valeria Cademartori, Antonio Chessa, Angelo Colagrossi, Gioxe De Micheli, Giancarla Frare, Paolo Giorgi, Armando Orfeo, Germano Paolini, Graziano Papini e Faber Torchio.