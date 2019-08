FOLLONICA – Sabato 17 agosto si rinnova l’appuntamento con il Rione Carnevale 167 ovest campi alti a mare con i propri concittadini del quartiere.

Per il terzo anno consecutivo, nel quartiere 167 ovest a Follonica, alla pista mattonellata di via Togliatti, al via la festa “167 sotto le stelle”, una serata all’insegna della convivialità, della musica e del ballo in compagnia di Max Paradise Orchestra. Esposizione delle 500.

Punto ristoro e bar aperti.