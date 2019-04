14esima edizione del premio Mariella Gennai: sabato la premiazione dei vincitori

MASSA MARITTIMA – Sabato 13 aprile alle ore 16.30 il Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima, ospita la premiazione dei vincitori della 14 esima edizione del Premio Letterario “Mariella Gennai” indetto nel 2004 dal Comune di Massa Marittima, un concorso aperto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della Provincia di Grosseto. Ospite d’onore l’attrice Elda Alvigini famosa al grande pubblico con la partecipazione alla fiction “I Cesaroni”, ma anche del film “ I Compromessi Sposi” (2019) di Francesco Miccichè. Nel 2003 ha inoltre lavorato con Giovanni Morricone per la realizzazione del film “Al cuore si comanda”. Saranno presenti il sindaco, l’assessore alle pari opportunità e la presidente della Commissione pari opportunità di Massa Marittima. Conduce l’evento la giornalista di TV 9 Francesca Ciardiello.

Questa edizione del concorso ha riscosso un grande successo. Infatti i racconti arrivati alla giuria sono stati oltre 150 rispetto alla media di 100 elaborati nelle passate edizioni. I racconti provengono in gran parte dall’area delle Colline Metallifere, ma complessivamente si è registrata la partecipazione di quasi tutte le scuole della Provincia di Grosseto. I temi a scelta erano per la sezione A un tema libero, per la B dedicato alla Festa della Toscana 2018: “Dai Medici ai Lorena: il Granducato di Toscana, faro di civiltà per l’Europa” e infine la sezione C, tema indicato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima, una strofa della canzone “Viva la libertà” di Jovanotti. La giuria è composta da 3 ex insegnanti: Manuela Vannozzi, in qualità di ex insegnante di scuola superiore, presidente di giuria; Miria Emili, in qualità di ex insegnante di scuola secondaria; Sandra Frangioni, ex insegnate di scuola primaria. Gli altri componenti della giuria sono lo scrittore Massimo Sozzi e Nadia Bonotti Meucci Germani, redattore della pubblicazione La Torre Massetana. Questo è l’elenco completo dei vincitori, che riceveranno un buono acquisto da spendere in libreria del valore di 100 euro: tre per le elementari, tre per le medie, tre per le superiori e uno per la Casa Circondariale di Massa Marittima (è un premio speciale), e l’elenco dei segnalati.

Per le scuole elementari i vincitori sono stati: Damiano Vitale della scuola I.C. Breschi- Massa Marittima con il racconto “Tra sogno e realtà”, Nilo Eboli sempre I.C. Breschi- Massa Marittima con “Il magico mondo della musica” e Diletta Savoi I.C. Breschi- Massa Marittima, con “Senza catene“. I segnalati per le elementari sono Mattia Messana dell’Istituto comprensivo Umberto I di Pitigliano con “La Giornata delle Memoria”, Ambra Pazzagli , I.C. Breschi- Massa Marittima ( Prata) con il racconto “La mia gemella”, Christian Paradisi I.C. Breschi- Massa Marittima con “Che cosa succederebbe se …le lettere dell’alfabeto si animassero”, Margherita Rapezzi I.C. Breschi- Massa Marittima “Il mondo che vorrei”, Agnese SuminI.C. Breschi- Massa Marittima “Un rapporto speciale”; Sindi Gjergji e Sara Romei della scuola I.C. Breschi- Massa Marittima “Ti è mai capitato di aver…della diversità”.

I tre vincitori delle scuole medie sono stati: Aurora Colucci dell’ Ist. Comprensivo P. Leopoldo di Lorena di Roccastrada con il racconto: “Mai dire mai”, Tommaso Potini Ist. Comprensivo P. Leopoldo di Lorena di Roccastrada con “La mia Roccastrada”, Agnese Chiara BonalanzaI.C. Breschi- Massa Marittima con “Viva la libertà”. I segnalati delle scuole medie sono: Alice Maestrini, I.C. Breschi- Massa Marittima con “Viva la libertà”, Mery BertacciniI.Comprensivo Gavorreno Scarlino con “La libertà non è una cosa semplice”, EmmaGeraci Istituto Comprensivo Gavorreno Scarlino con “Dai Medici ai Lorena”, Alexia Stoian Istituto Comprensivo Gavorreno Scarlino con “L’adolescenza in silenzio”, Gregorio Ricci Istituto Comprensivo Gavorreno Scarlino con il racconto “L’eroe inaspettato” e Lapo Toninelli della scuola I.C. Breschi- Massa Marittima con “La festa della Toscana”.

Ecco i tre vincitori delle scuole superiori. Linda Mascagna della IIS B. Lotti di Massa Marittima con il testo “Finchè c’è vita c’è speranza“, Vittoria Bindi, IIIS B. Lotti di Massa Marittima con il racconto “Come in un campo di margherite” e Samantha Giorgerini, ITIS B. Lotti con “Rimpianti”. I segnalati per le scuole superiori sono Luana Socci della ISIS B. Lotti di Massa Marittima con “Il mio mondo ideale”, Gabriele Guccioni ITIS B. Lotti Massa Marittima con il racconto “Una Libertà invisibile”, Ana Albra della scuola ISIS Bernardino Lotti di Massa Marittima con “Intervista ad una persona che vive in un paese dove non è nata”, Oliver Serini, ISIS B. Lotti di Massa Marittima “La luce di una nuova era” e Giada Montomoli, ISIS B. Lotti di Massa Marittima con “Zoe”. Infine per la Casa Circondariale il vincitore è stato Alessandro Depresbiteris con il racconto “La mia piccola storia di vita”. Un’importante novità di quest’anno è la realizzazione, in collaborazione con Liber Pater e con il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi, di un audiolibro rivolto a ragazzi non vedenti e ipovedenti con i racconti vincitori.