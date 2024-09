CIVITELLA PAGANICO – Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 19, presso il Podere Santa Maria, si terrà la seconda edizione di “Wedding Time Again”, un evento speciale dedicato a tutti coloro che vogliono rivivere l’emozione del proprio matrimonio. La serata sarà un’occasione unica per indossare nuovamente l’abito da sposa o da sposo e immergersi in un’atmosfera da favola, celebrando l’amore e la convivialità in uno scenario suggestivo (nella foto un momento dell’edizione 2023 di Wedding Time Again”.

L’evento, aperto a tutti – sposi, futuri sposi e chiunque desideri partecipare – offrirà intrattenimento di alta qualità e tante sorprese. Il cantante Alessandro Canino, accompagnato dalla figlia Guya, sarà l’ospite d’eccezione della serata, e intratterrà i presenti con la sua musica. Non mancheranno momenti di spettacolo: tra questi, la sfilata delle spose dell’Atelier Lara Roggi e lo spettacolo di danza della scuola Etoile Pole & Dance.

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, sarà a disposizione un servizio di trucco e acconciatura gratuito, su prenotazione, nel pomeriggio. Sarà presente anche un fotografo professionista e auto vintage per set fotografici esclusivi, mentre dj set e giochi pirotecnici animeranno la serata fino a tardi.

L’evento sarà presentato dal giornalista Giancarlo Capecchi.

Informazioni e prenotazioni

Telefono: 335.5271098 / 0564.906082

WhatsApp: 335.6722727

Indirizzo: Loc. Dogana, Civitella Paganico (GR)

Costo e programma Il costo per partecipare alla serata è di 45 euro a persona, e comprende:

Aperitivo dalle ore 19:00

Cena e torta nuziale

Bevande incluse

Brindisi finale

Consegna delle bomboniere

Musica dal vivo e Dj Set

È richiesto l’abito da sposa/o oppure un abito da sera per partecipare a questa serata speciale e festeggiare in grande stile.