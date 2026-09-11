GROSSETO – Due nuove occasioni per conoscere da vicino la Pallavolo Grosseto e provare gratuitamente bagher, palleggi e schiacciate. Dopo il primo appuntamento dell’8 settembre, proseguono gli Open Day gratuiti organizzati dalla società al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia: le prossime giornate sono in programma martedì 15 e domenica 27 settembre.

La Pallavolo Grosseto, che porta avanti l’attività di pallavolo femminile dal 1978, mette così a disposizione la propria esperienza per bambine e ragazze che vogliono avvicinarsi a questo sport, conoscere l’ambiente e provare direttamente l’attività in palestra.

I prossimi Open Day

Gli appuntamenti rimasti sono dunque martedì 15 settembre e domenica 27 settembre, entrambi al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto.

Le attività saranno suddivise in due fasce d’età, con particolare attenzione agli orari:

dalle 16.30 alle 17.30 per le nate dal 2011 al 2015 ;

per le nate ; dalle 17.30 alle 18.30 per le nate dal 2016 al 2021.

La partecipazione agli Open Day è gratuita e consente alle giovani atlete di scendere in campo, provare la pallavolo e conoscere da vicino tecnici e organizzazione della società.

Intanto è già entrata nel vivo la nuova stagione della Pallavolo Grosseto, con l’attività della formazione nazionale di Serie B2 e dei gruppi Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19. La società ha inoltre investito nell’accoglienza delle atlete provenienti da fuori città, attrezzando due foresterie a loro disposizione.

Informazioni e iscrizioni

Per richiedere informazioni o iscriversi è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, Vito al 334 76 83 903 oppure Riccardo al 380 79 61 595.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito della Pallavolo Grosseto: www.pallavologrosseto.it