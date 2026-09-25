GROSSETO – Ultima occasione per provare gratuitamente la pallavolo con la Pallavolo Grosseto. Domenica 27 settembre al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia è in programma l’ultimo Open Day dedicato a bambine e ragazze che vogliono avvicinarsi a questo sport e conoscere da vicino la società, i tecnici e le squadre.

Un appuntamento aperto a chi vuole mettersi alla prova sul campo, senza necessità di prenotazione, insieme a una realtà che porta avanti la pallavolo femminile in città dal 1978.

La Pallavolo Grosseto può contare su una prima squadra impegnata nel campionato nazionale di Serie B2 e su un settore giovanile particolarmente numeroso e strutturato. La società gestisce inoltre direttamente il Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia, punto di riferimento per l’attività delle proprie formazioni.

Gli orari dell’ultimo Open Day

L’Open Day di domenica 27 settembre sarà organizzato in due turni, suddivisi in base all’età:

dalle 16.30 alle 17.30 per le nate dal 2011 al 2015 ;

per le nate ; dalle 17.30 alle 18.30 per le nate dal 2016 al 2021.

Durante il pomeriggio sarà possibile scendere direttamente in campo e provare la pallavolo insieme ai team della società.

Non è necessaria la prenotazione: sarà sufficiente presentarsi al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia nell’orario previsto per la propria fascia d’età.

Per informazioni è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, Vito al 334 76 83 903 oppure Riccardo al 380 79 61 595.