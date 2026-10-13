Cantina ‘I Vini di Maremma’ è stata protagonista al festival ‘C’è +Gusto‘ che si è svolto a Bologna, organizzato da Gedi. Con i suoi prodotti vinicoli la cooperativa ha raccontato il territorio, le sue radici e le persone che ogni giorno contribuiscono a custodirlo: «il vino è l’espressione di una comunità, della sua terra e della capacità di costruire legami attraverso la convivialità» ha dichiarato la direttrice Donata Vieri che nella due giorni a Palazzo Re Enzo, nel cuore della città, si è confrontata con importanti figure del panorama gastronomico come la chef Cristina Bowerman, la direttrice del festival Eleonora Cozzella e Adua Villa, globetrotter gourmet e divulgatrice del mondo del vino.

“Libertà e Responsabilità” erano i due temi dell’edizione di quest’anno, che hanno dato modo alla cooperativa di Grosseto di presentare la propria identità ed il legame con la Maremma. «Per noi libertà significa dare spazio alla capacità di esprimere ciò che facciamo, dando piena voce alla creatività e rispettando al tempo stesso confini consapevoli. Un principio che si riflette anche nel lavoro vitivinicolo: produrre vino significa innovare e sperimentare senza perdere il legame con le proprie origini, prendersi cura del territorio, custodirne le radici e portarne i sapori lontano. La responsabilità riguarda sia il modo in cui si produce sia il valore culturale e sociale che il vino può rappresentare. Ogni calice diventa così un’occasione per far conoscere una storia, creare relazioni e promuovere la condivisione» ha spiegato la direttrice Vieri.

Presso il proprio stand, Cantina I Vini di Maremma ha presentato una selezione della propria produzione, espressione della varietà enologica della Maremma. Tra le etichette proposte figurano Tramonto di Maremma Vermentino Toscana IGT e Tramonto di Maremma Rosso Toscana IGT, insieme a Martes IGT Costa Toscana Bianco, Martes IGT Costa Toscana Rosso, Albarese Vermentino DOC Maremma Toscana e Albarese Rosso DOC Maremma Toscana. Accanto ai vini, spazio anche alla linea Spirits, con Iside Bitter, Tanit Vermouth Rosso, Circe Vermouth Bianco e Kali Amaro di Vino: una proposta che amplia il racconto della cantina, esplorando nuove espressioni e interpretazioni del patrimonio enologico.