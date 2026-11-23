GROSSETO – La storica tradizione dolciaria pratese dei “cantuccini” entra nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia con una selezione di specialità del Biscottificio Antonio Mattei, simbolo dell’eccellenza toscana dal 1858.

L’assortimento disponibile comprende diverse specialità: i classici Biscotti di Prato alle mandorle, nei formati da 500 e 250 grammi, comunemente detti “cantuccini”; quelli al cioccolato fondente; i biscotti con pistacchi e mandorle e quelli alle nocciole.

Sono presenti anche le Fette di Pan Brioche tostate, nelle versioni classica, integrale e senza zucchero e i Biscotti di Prato nella stupenda latta verde, da 200 grammi, che in ogni suo lato riporta l’immagine di alcuni luoghi simbolo della Toscana: da Ponte Vecchio, alla Torre di Pisa ai Cipressi di Bolgheri, una piccola celebrazione dell’identità regionale.

Nei punti vendita Conad sarà presente anche un espositore, per valorizzare l’intera selezione e rendere immediatamente riconoscibili le specialità Mattei.

Antonio Mattei apre nel 1858 la propria attività nel centro storico di Prato, in via Ricasoli, a pochi passi dal Duomo. Il forno all’epoca produceva principalmente pane e pasta, oltre ai prodotti dolciari.

Dalla tradizione della bozza pratese nascono i cantucci all’anice, preparati con pasta di pane e, conseguentemente, la fortunata produzione di Biscotti di Prato alle mandorle, che Antonio Mattei rese famosi partecipando all’Esposizione Universale di Parigi del 1867, dove ottenne la menzione speciale.

Nel 1904 avviene il passaggio di proprietà da Mattei alla famiglia Pandolfini che, di generazione in generazione, ha portato le specialità dei Biscotti Mattei fino ai nostri giorni. L’azienda è considerata depositaria della tradizione dei “cantucci” di Prato.

“Il nostro impegno è continuare a fare i biscotti come si facevano una volta, rispettando la ricetta storica del 1858. – commenta Elisabetta Pandolfini, che insieme ai fratelli rappresenta la quinta generazione della famiglia alla guida del Biscottificio Antonio Mattei –. I nostri Biscotti di Prato classici nascono da cinque ingredienti fondamentali: farina, zucchero, mandorle, uova e pinoli.

Non contengono lieviti, burro né olio: è una ricetta essenziale, rimasta fedele alla tradizione, che ancora oggi racconta la nostra identità. E abbiamo mantenuto l’iconico sacchetto blu Savoia, che prende il colore dallo stemma della famiglia reale, scelto da Antonio Mattei per omaggiare il re d’Italia, caratteristica ancora oggi imprescindibile dei biscotti sfornati nel nostro laboratorio di via Ricasoli, che li rende riconoscibili nel mondo.

Nel 2019 è avvenuta la registrazione del pantone blu Mattei; il nostro biscottificio è la seconda azienda in Italia ad aver ottenuto un colore tutto suo”.

“I Biscotti di Prato Mattei sono molto più di una specialità dolciaria: – afferma Alessio Degli Innocenti, socio e amministratore di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – sono un pezzo di cultura gastronomica toscana, una tradizione che richiama il piacere della convivialità e dei sapori autentici.

I “cantuccini”, conosciuti e apprezzati anche fuori dai confini regionali, sono da sempre protagonisti della tavola toscana, soprattutto in abbinamento al Vin Santo. Siamo lieti di poter portare questa eccellenza nei nostri punti vendita di Grosseto e Castiglione della Pescaia, arricchendo l’offerta con un marchio che racconta una storia di famiglia, passione e qualità”.