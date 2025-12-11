SATURNIA – Dicembre alle Terme di Saturnia ha un ritmo speciale: il vapore che si alza delicato dalla sorgente e la quiete del paesaggio toscano incorniciano l’atmosfera perfetta per prendersi cura di sé e ritrovare la propria energia.

In questo scenario sospeso tra natura e meraviglia, l’esperienza al Parco Termale di Saturnia si arricchisce di nuovi Rituali di Benessere: momenti unici, inclusi gratuitamente per gli ospiti del Parco, del Club e del Resort, pensati per nutrire corpo e mente attraverso acqua, suono, respiro e contatto con la terra.

Il percorso sensoriale inizia con il Sound Bath, un viaggio interiore dove campane tibetane, tamburi e vibrazioni ancestrali guidano verso una quiete profonda, risvegliando ascolto e riequilibrio energetico. La pelle ritrova luminosità con Maschera Viso Relax Visage, un rituale di auto-trattamento che sfrutta i benefici dell’acqua termale e del Saturnia Bioplancton®, prezioso ingrediente dei prodotti Active Beauty. Il calore diventa purificazione nella Loyly Experience, un rito ispirato alla tradizione Aufguss che unisce aromi essenziali e movimenti d’aria per liberare il corpo dalle tensioni. Le giornate iniziano in armonia con lo Yoga del Risveglio e con Aqua Flow, dove il movimento in acqua diventa leggerezza pura. La pelle ritrova purezza e minerali con Mud Mask, mentre la Meditazione riporta la mente al suo centro, in un silenzio rigenerante. Infine, c’è un’esperienza che appartiene solo a Saturnia: il Floating Bath, un abbraccio galleggiante nelle calde acque millenarie, accompagnato dalle vibrazioni del suono delle campane tibetane che culla il respiro e libera ogni pensiero.

Il mese di dicembre si accende anche di eventi speciali, dedicati alla gioia dello stare insieme e alla bellezza delle piccole cose.

Sabato 27 dicembre sarà una giornata all’insegna dell’armonia, tra rituali di benessere, musica dal vivo e degustazioni a base di erbe officinali:

11:00 – 11:20 Relax Visage

12:00 – 12:15 Loyly Experience

13:00 – 16:30 Spettacoli e musica dal vivo

14:00 – 14:15 Sound Bath

14:30 – 14:45 Meditazione

15:00 – 15:30 Acqua Flow

16:00 – 17:00 Degustazione Qualiterbe

16:15 – 17:00 Sound Bath

Dal 29 al 31 dicembre, invece, le note del jazz incontreranno il calore dell’acqua termale, creando atmosfere eleganti e rilassate che anticipano l’arrivo del nuovo anno nella sua forma più autentica: libera, luminosa, condivisa:

11:00 – 11:20 Relax Visage

12:00 – 12:15 Loyly Experience

14:00 – 14:15 Sound Bath

14:30 – 14:45 Meditazione

15:00 – 15:30 Acqua Flow

15:00 – 17:00 Live Jazz Music

16:15 – 17:00 Sound Bath

Accedere al Parco Termale significa concedersi una pausa profonda in 20.000 mq di natura e rigenerazione: piscine all’aperto dall’effetto massaggiante, percorsi vascolari, spazi dove distendersi tra vapori e silenzi rigeneranti. Qui, l’acqua che sgorga naturalmente a 37,5° dopo un viaggio sotterraneo di 40 anni incontra il respiro dell’aria pura e il calore delle saune, regalando un benessere che nasce dalla terra. Famiglie, coppie e amici possono vivere la giornata seguendo i propri ritmi.

Per chi desidera un’esperienza esclusiva, il Club apre le porte alla Sorgente, il “lago” naturale da cui tutto prende vita: un contatto diretto con l’acqua primordiale che ha reso Saturnia un tempio del wellness riconosciuto in tutto il mondo.

A dicembre, Terme di Saturnia diventa un rifugio di bellezza intima e festosa: un luogo dove l’acqua abbraccia, la natura ispira e il benessere diventa un dono da vivere e condividere.

Per maggiori informazioni: La stagione delle Festività al Parco Termale di Terme di Saturnia