GROSSETO – Formarsi per lavorare nel turismo e nella valorizzazione del territorio: è questa l’opportunità offerta dai due corsi gratuiti promossi da Formimpresa, agenzia formativa di Confartigianato Grosseto, nell’ambito del progetto GiovaniSì, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Fondo sociale europeo Plus 2021–2027.

I percorsi formativi, dedicati alla filiera Turismo e Beni culturali, sono pensati per chi vuole acquisire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in un settore strategico per l’economia della Maremma e dell’intera Toscana.

Il primo corso è rivolto a chi intende specializzarsi nella progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e di valorizzazione del territorio. Il secondo è invece dedicato alle attività di gestione del cliente e della struttura ricettiva, dalla promozione dei servizi all’organizzazione del personale addetto all’accoglienza.

Entrambi i corsi hanno una durata complessiva di 600 ore, articolate in 390 ore di aula e laboratorio, 30 ore di orientamento e 180 ore di stage, e consentono di conseguire una qualifica professionale di livello 4 EQF, riconosciuta a livello europeo.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è Maria Mecarozzi, responsabile della categoria Turismo di Confartigianato Grosseto:

«La scelta è strategica e necessaria. Il turismo moderno non si improvvisa più: richiede competenze tecniche elevate. Con questi due percorsi — uno dedicato alla progettazione e promozione del territorio e l’altro alla gestione della struttura ricettiva — vogliamo fornire alle nostre imprese gli strumenti per essere competitive. Non formiamo solo addetti, ma veri “registi” dell’accoglienza che sappiano unire la tradizione del prodotto artigianale alle più moderne tecniche di digital marketing».

«Nei programmi – prosegue Mecarozzi – c’è un forte accento sul web marketing e sull’internazionalizzazione, perché la Maremma ha un potenziale enorme, ma deve imparare a raccontarsi meglio all’estero. Per questo abbiamo inserito moduli specifici sul marketing multilingue e sull’analisi delle recensioni internazionali. Dobbiamo saper usare i social, la SEO e i software di gestione dei flussi non come semplici accessori, ma come leve per migliorare l’esperienza del cliente e fidelizzarlo».

L’obiettivo finale è chiaro: «Colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro qualificato. Vogliamo che le nostre strutture ricettive siano guidate da professionisti capaci di monitorare i flussi, gestire il personale e, soprattutto, vendere il valore aggiunto dell’artigianalità che ci contraddistingue. Formare figure capaci di gestire il “prodotto territorio” e l’accoglienza in modo professionale è il miglior investimento che Confartigianato possa fare per l’economia locale».

I corsi si svolgeranno a Grosseto, presso Formimpresa, nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio 2026.

Per informazioni e iscrizioni: 0564 419640,

[email protected], [email protected], [email protected].

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.formimpresa.net.