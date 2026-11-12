GROSSETO – Il 6 Dicembre 2026, gli amanti della storia e delle tradizioni avranno un’occasione speciale per vivere un’esperienza unica con il Treno Natura, un viaggio a bordo di un treno storico a vapore che collega Grosseto a Siena. Il treno è composto da una locomotiva a vapore, più 5 carrozze “Centoporte” da 78 posti ciascuna. La locomotiva risale a inizio secolo del 1900, mentre le carrozze risalgono agli anni 30.

Organizzato da “Visione del Mondo” di GJS S.r.l., questo evento permette ai partecipanti di immergersi nella magia del paesaggio toscano e di visitare il famoso “Mercato nel Campo” in Piazza del Campo a Siena.

Un viaggio tra paesaggi mozzafiato

La partenza è prevista dalla stazione di Grosseto alle ore 9:15. Il treno attraverserà il suggestivo Parco della Val d’Orcia, una zona rinomata per i suoi paesaggi unici, le Crete Senesi e i vigneti del Brunello di Montalcino. Questo viaggio a bordo di un treno a vapore consente di ammirare la bellezza del paesaggio toscano in una cornice d’altri tempi, rendendo il percorso un’esperienza affascinante e coinvolgente.

Arrivo e visita al Mercato nel Campo in Piazza del Campo

L’arrivo a Siena è previsto per le ore 12:40 circa. Dal piazzale della stazione, i passeggeri potranno facilmente raggiungere il centro storico tramite le scale mobili, impiegando circa 30 minuti a piedi, oppure optare per gli autobus urbani (a pagamento) che conducono direttamente a Piazza del Sale, situata vicino al centro cittadino.

In Piazza del Campo, cuore pulsante della città e Patrimonio dell’Umanità UNESCO, i visitatori troveranno il Mercato nel Campo. Nei giorni del 4 a 8 dicembre 2026, la piazza si trasforma, riportando Siena indietro nel tempo. Il mercato offre un’autentica esperienza medievale, con circa 150 banchi che espongono prodotti di artigianato di qualità, eccellenze enogastronomiche e molte altre delizie. Dalle 8:00 alle 20:00, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera che richiama il Trecento, grazie ai prodotti e alle tradizioni che caratterizzano il mercato.

Esperienze e attività a Siena

Oltre al Mercato nel Campo, i partecipanti potranno prendere parte a un trekking urbano con una guida locale (costo aggiuntivo di €5,00 a persona), organizzato appositamente per i passeggeri del Treno Natura. Questo tour permetterà di esplorare i segreti di Siena, arricchendo l’esperienza con aneddoti e curiosità sulla storia e l’arte della città.

Rientro e tariffe

Il rientro a Grosseto è organizzato tramite pullman, con partenza dal centro di Siena (ritrovo alle ore 17:15 davanti alla Basilica di San Domenico). La partenza è fissata per le ore 17:30, e l’arrivo a Grosseto è previsto alle 18:45.

Le tariffe per questa straordinaria esperienza sono:

Adulti : €42,00

: €42,00 Ragazzi (11-18 anni) : €30,00

: €30,00 Bambini fino a 10 anni: gratuiti (senza diritto di posto a sedere, massimo uno per adulto pagante)

Si aggiungono i seguenti costi:

Diritti di prenotazione e assicurazione : €7,00 (obbligatori per tutti i partecipanti)

: €7,00 (obbligatori per tutti i partecipanti) Trasferimento in pullman per il rientro: €13,00 (per adulti e bambini dai 2 anni)

Prenotazioni

I posti per il Treno Natura sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare Visione del Mondo di GJS S.r.l.:

Telefono : 0577-48003

: 0577-48003 Email : booking@visione delmondo.com

: booking@visione delmondo.com Web https://www.visionedelmondo.com/blog/booking/treno-natura-grosseto-siena-mercato-piazza-del-campo-dicembre/

Un’occasione unica per riscoprire la storia e la tradizione

Il Treno Natura offre un’opportunità imperdibile per vivere la Toscana in modo autentico e nostalgico, esplorando una delle città più affascinanti d’Italia durante un evento unico. Non perdete l’occasione di partecipare a questo viaggio straordinario che unisce la bellezza della natura toscana all’atmosfera senza tempo del Mercato Medievale di Siena.