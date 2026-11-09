“Trame di tartufo”: a Marina di Grosseto la serata speciale tra vini e sapori della Maremma
Degustazione tra vini e sapori del territorio, sabato 14 novembre al bistrot “La Fucina”. Prenotazione obbligatoria
GROSSETO. Una degustazione tra vini e tartufi.
La cooperativa Cantina I Vini di Maremma propone un’iniziativa per gli amanti delle eccellenze gastronomiche del territorio, un’occasione di incontro e convivialità.
L’appuntamento è sabato 14 novembre alle 19.30 presso “La Fucina“, il bistrot della Cantina a Marina di Grosseto, con l’appuntamento con “Trame di tartufo“.
Un percorso di degustazione caratterizzato da un buffet di prodotti tipici e specialità a base di tartufo accompagnati da due delle etichette della linea Albarese:
- il Ciliegiolo Doc Maremma Toscana, rosso intenso espressione di carattere e territorio,
- l’Ansonica Doc Maremma Toscana, bianco elegante e fruttato.
Il costo è di 30 euro a persona comprensivi di buffet e degustazione dei 2 vini o cocktail.
La prenotazione è obbligatoria: ai numeri 0564 34426 o 342 8439229.